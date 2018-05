Timore per la vita di Chelsea Manning | ma lei è al sicuro

wired

(Di lunedì 28 maggio 2018) (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti) Alcuni tweet nella notte – ora cancellati – hanno suscitato molta preoccupazione per, l’attivista e whistleblower che domenica 27 maggio è stata ospite al Wired Next Fest. Dopo aver sentito una sua collaboratrice, possiamo confermare cheè ale sta bene, ma vi terremo aggiornati sulla situazione. “I am sorry – I tried – I am sorry I let you all down – I am not really cut for this world” (“mi dispiace – ci ho provato – mi spiace avervi deluso tutti – non sono davvero fatta per questo mondo“), si leggeva in un tweet, seguito da una foto in cui i piedi dierano sul bordo di un cornicione. Molte persone, sempre su Twitter, hanno subito cercato di incoraggiarla e, nonostante la paura per la suae un eventuale tentativo di suicidio che questi tweet hanno generato, al ...