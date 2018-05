Tim | sindacati in allarme sui tagli Pronti allo sciopero

Tim : sindacati incontro deludente : ANSA, - MILANO, 24 MAG - L'incontro presso il ministero del Lavoro, tra i sindacati e Tim, dopo che nei giorni scorsi la società ha annunciato l'intenzione di ricorrere alla cassa integrazione per 29.

Riforma pensioni/ La domanda aperta sulle richieste dei sindacati (ulTime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. La domanda aperta sulle richieste dei sindacati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio. In attesa di capire se il Governo Lega-M5s potrà prenderà forma e con quale Premier, in tema di Riforma delle pensioni Orietta Armiliato si chiede “che cosa ne sarà del percorso intrapreso con i sindacati che ha prodotto i contenuti condivisi con l’esecutivo uscente e che ...

Ilva - l ulTimo appello di Calenda ai sindacati 'Fate presto Lega e M5S vogliono chiuderla' : 'Su Ilva messaggio chiaro: si chiude e si bonifica. Agli amici di Fiom, Uilm e Fim Cisl che ieri si sono visti con AmInvestco definendo un Calendario di incontri 'rilassato' che parte da martedì ...

ILVA - “NO” DEI SINDACATI ALLA PROPOSTA DI CALENDA : TRATTATIVA INTERROTTA/ “Il Mise è stato delegitTimato” : ILVA, "No" dei SINDACATI a PROPOSTA del governo, Carlo CALENDA: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la pALLA al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:15:00 GMT)

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : “Il ministro Calenda non legitTimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

Ilva - Calenda non legitTimato dai sindacati/ Salta il tavolo delle trattative : tocca a Di Maio e Salvini : Ilva, "No" dei sindacati a proposta del governo, Carlo Calenda: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:56:00 GMT)

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : 'Gli esuberi restano' - 'Calenda non legitTimato a trattare' : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva . Lo hanno annunciato i segretari di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile, gli esuberi restano, ...

Per i sindacati Calenda è non più legitTimato a trattare. Salta il tavolo Ilva : Finale ad alta tensione tra governo e sindacati al tavolo Ilva. Le continue provocazioni di alcuni leader dei sindacati di base (Usb) all'indirizzo di Carlo Calenda, considerato non più legittimato a trattare, hanno fatto perdere la pazienza al ministro, che ha deciso di sospendere l'incontro, dove la trattativa era comunque in salita.Il piano preparato dallo Sviluppo economico, infatti, non ha convinto le sigle sindacali. Risultato: il ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : 'Gli esuberi restano' - 'Calenda non legitTimato a trattare' : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva . Lo hanno annunciato i segretari di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile, gli esuberi restano, ...

Ad Odessa la gente ricorda le vitTime del rogo alla Casa dei Sindacati del 2014 - : Il filmato mostra come la gente passa attraverso un metal detector per entrare nella zona transennata. Le forze dell'ordine sono mobilitate per evitare incidenti. Quando passano attraverso i metal ...

Natuzzi annuncia mille licenziamenti : ‘Stop invesTimenti - troppi contenziosi’. Sindacati : ‘Ci ripensi o nuovo conflitto’ : Se i giudici annullano i licenziamenti, Natuzzi annuncia che quasi mille lavoratori avranno presto il benservito. Ma i Sindacati non ci stanno: “L’azienda ci ripensi o sarà conflitto”. Questo il clima con cui ci si avvicina all’assemblea dei lavoratori della Natuzzi spa organizzata per sabato 5 maggio a Palazzo Marchesale, in piazza Garibaldi, a Santeramo del Colle (Bari) per respingere i quasi mille esuberi “e la conseguente apertura delle ...

Pontecagnano - operaio muore travolto da auto su bisarca/ UlTime notizie Salerno : dura reazione dei sindacati : Pontecagnano, operaio muore travolto da auto su bisarca. dura reazione dei sindacati, a partire da Cisl. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:46:00 GMT)

Primo maggio - sindacati in piazza per la sicurezza : 'Più invesTimenti' : 'La somma di mancati investimenti e precarietà ha determinato disattenzione alle norme di sicurezza' sul lavoro. 'Ancora troppi insistono a dire che sono dei costi e devono essere tagliati', ma non è ...

Riforma Pensioni 2018/ Polizia - rivolta sindacati : “adeguamento ‘speranza di vita’ è assurdo” (ulTime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 15 aprile. Cumulo contributivo, resta aperto il nodo esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:07:00 GMT)