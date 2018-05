Thermal walk | la scienza alla ricerca della “città ideale”

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Mettere in campo laper disegnare la ‘città ideale’, un tessuto urbano ideato per rispettare tutte le esigenze delle persone a partire dall’altezza degli edifici e la larghezza delle strade fino al limite tollerato di traffico, vento e rumore. E’ l’obiettivo finale di, un progetto deitori dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibimet) presentato a Firenze in occasioneseconda tappa di 2018: Clima di cambiamento. “Vogliamo esplorare – ha spiegato Marina Baldi, del Cnr Ibimet – le reazioni delle persone alle condizioni ambientali che si incontrano in un tessuto urbano e come le diverse tipologie di tessuto urbano influiscono sul benessere percepito dai cittadini che vi abitano e lavorano. Ad esempio quali e come sono le nostre reazioni davanti a fattori di ‘stress’, ...