Tesoro | rendimenti in rialzo nell' asta dei titoli di Stato

Tesoro - rendimenti in lieve rialzo per BTP tre e sette anni : Teleborsa, - Tasso di interesse in lieve crescita nell'asta odierna di BTP con scadenza a 3 e 7 anni. Il BTP, con scadenza triennale, ha visto i rendimenti attestarsi allo 0,07%, 2 punti base in più ...

Tesoro - rendimenti in lieve rialzo per BTP tre e sette anni : Tasso di interesse in lieve crescita nell'asta odierna di BTP con scadenza a 3 e 7 anni. Il BTP, con scadenza triennale, ha visto i rendimenti attestarsi allo 0,07%, 2 punti base in più rispetto all'...

Italia : Tesoro - rendimenti poco mossi nell'asta di BTP : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato BTP per 6,75 miliardi di euro, all'estremo superiore del range offerto. Il titolo con scadenza 2021 ha registrato un rendimento dello 0,07%, +0,02% rispetto al dato precedente, ...

Tesoro - rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu : Teleborsa, - rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu in occasione della quale il Tesoro ha collocato titoli per oltre 9 miliardi di euro. Sul BTP decennale il rendimento si è attestato all'1,...