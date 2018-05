Terremoto | forte scossa in Indonesia | epicentro nell’Oceano Indiano MAPPE e DATI

Nuova scossa di Terremoto nel Centro Italia - fortemente avvertita fino ad Ancona Video : Una Nuova scossa di terremoto ha colpito il Centro Italia, dopo qualche giorno in cui sembrava che lo sciame si fosse acquietato nella zona fra Muccia, Pieve Torina e Camerino. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto una magnitudo pari a 3.9 della scala Richter, e si sarebbe verificato precisamente alle 10:49 ora Italiana, sorprendendo gran parte della popolazione mentre era a lavoro o a ...

Nuova scossa di Terremoto nel Centro Italia - fortemente avvertita fino ad Ancona : Una Nuova scossa di terremoto ha colpito il Centro Italia, dopo qualche giorno in cui sembrava che lo sciame si fosse acquietato nella zona fra Muccia, Pieve Torina e Camerino. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto una magnitudo pari a 3.9 della scala Richter, e si sarebbe verificato precisamente alle 10:49 (ora Italiana), sorprendendo gran parte della popolazione mentre era a lavoro o ...

Marche senza pace. Forte scossa di Terremoto - magnitudo 3.8 : scuole evacuate : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Molte chiamate ai vigili del fuoco, per ora non sono segnalati danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa nelle Marche. 'Paura tra la gente da Perugia ad Ancona' : Torna la paura nel Centro Italia. Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 10.49 a Muccia , epicentro 2 km ad ovest, , nel Maceratese . Il sisma ha avuto magnitudo di 3.8 a profondità di ...

Terremoto - forte scossa nelle Marche. «Paura tra la gente da Perugia ad Ancona» : Torna la paura nel Centro Italia. Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 10.49 a Muccia (epicentro 2 km ad ovest), nel Maceratese. Il sisma ha avuto magnitudo di 3.8 a...

Marche senza pace : la terra trema. Forte scossa di Terremoto - magnitudo 3.8 : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Al momento non si hanno segnalazioni di danni o feriti.Continua a leggere

Forte scossa di Terremoto avvertita in Centro Italia : epicentro tra Marche e Umbria - ecco i DATI e MAPPE preliminari [LIVE] : 1/3 ...

Terremoto oggi a Piacenza/ INGV - nuove scosse dopo forte sisma M 4.3 a Gropparello - 19 maggio 2018 - : Terremoto a Piacenza oggi, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Chiamate ai vigili del fuoco. Continua a tremare l'Emilia Romagna dopo la forte scossa di Terremoto di magnitudo M 4.3 avvenuta in provincia di Piacenza.

Terremoto oggi a Piacenza/ INGV - nuove scosse dopo forte sisma M 4.3 a Gropparello (19 maggio 2018) : Terremoto a Piacenza oggi, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Tante chiamate ai vigili del fuoco, ma non si segnalano danni(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:25:00 GMT)

Terremoto OGGI A PIACENZA/ INGV ultime scosse : forte sisma M 4.3 avvertito anche in Lombardia - 19 maggio 2018 - : TERREMOTO a PIACENZA OGGI, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Chiamate ai vigili del fuoco. Continua a tremare l'Emilia Romagna dopo la forte scossa di TERREMOTO di magnitudo M 4.3 avvenuta in provincia di PIACENZA. Sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, che è in contatto con le strutture ...

Terremoto OGGI A PIACENZA/ INGV ultime scosse : forte sisma M 4.3 avvertito anche in Lombardia (19 maggio 2018) : TERREMOTO a PIACENZA OGGI, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Tante chiamate ai vigili del fuoco, ma non si segnalano danni(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 21:02:00 GMT)

Forte scossa di Terremoto al nord - avvertita in tutto il nordovest : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter ha colpito il nordovest, pochi minuti fa, precisamente alle 18,41 (ora italiana). Il sisma, secondo l'EMSC, avrebbe avuto il suo esatto epicentro ad appena 22 chilometri dal comune di Piacenza, dove risiedono più di 75 mila abitanti e a 79 chilometri dal capoluogo Lombardo, Milano, che ospita almeno 1 milione e trecentomila persone. L'ipocentro sarebbe stato individuato, sempre ...

Terremoto - forte scossa in Albania : avvertita in Puglia [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Terremoto - forte scossa in provincia di Piacenza. 'Paura anche a Parma - Fidenza e La Spezia' : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 18.41 sull'appennino emiliano-ligure L'isituto nazionale di vulcanologia ha indicato la magnitudo in 4.3 a profondità di 28 km. La località più ...