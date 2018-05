Terminator Genisys | Arnold Schwarzenegger e la Regina dei Draghi insieme per salvare

tvzap.kataweb

(Di lunedì 28 maggio 2018) La saga diha scritto tra le pagine più roboanti del cinema americano. Nel 1984, per conquistare il pubblico, si miserocyborg assassini, una donna tosta come poche e la minaccia di un futuro devastato dalle macchine nel quale c’era poco spazio per l’umanità. Per rendere tutto ciò molto più muscolare, con scene d’azione dove frenesia ed esplosioni andavano di pari passo, si scelse come protagonista, già balzato agli onori del botteghino con Conan il barbaro due anni prima. Il film, diretto da James Cameron (Titanic, Avatar), fu un successo strepitoso con 78 milioni di dollari d’incasso. Era l’inizio di un franchise che ancora oggi ha un ruolo centrale nell’immaginario contemporaneo. Dopo quattro film e una serie televisiva prodotti e distribuiti tra gli anni Novanta e Duemila, il brand diè stato rilanciato in grande stile nel 2015 con ...