Tennis | tra i big la Kvitova soffre ma vince Arazenka k o

Tennis - la Chiesa centra il primo Slam - la Schiavone il 70° : Deborah Chiesa ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione che scatta domenica sulla terra rossa di Parigi. Al turno decisivo ...

Tennis – Arrestato l’aggressore di Petra Kvitova : l’uomo che a dicembre 2016 ferì la Tennista con un coltello : Arrestato l’uomo sospettato dell’aggressione di Petra Kvitova: la Tennista venne rapinata in casa per poche centinaia di euro e ferita gravemente con un coltello La Tennista ceca Petra Kvitova si è detta contenta dell’arresto del sospettato che l’ha aggredita in casa con un coltello alla fine del 2016 pochi giorni prima di Natale, anche se ha chiarito che festeggerà solo quando ci sarà una condanna. La Kvitova è ...

Tennis - Barty è la prima semifinalista di Strasburgo : Strasburgo , FRANCIA, - Ashleigh Barty è la prima semifinalista degli ' Internationaux de Strasbourg ', torneo Wta International con un montepremi di 250.000 dollari in corso sulla terra rossa di ...

Lutto nel mondo del Tennis : morta in un incidente stradale la giovane promessa Arianna Rossetto : La 17enne Arianna Rossetto è stata una delle vittime di un incidente stradale all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza C’era anche una giovane promessa del tennis tra le quattro vittime del doppio incidente avvenuto martedì in tarda mattinata lungo lo stesso tratto dell’A31, all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza. Nel doppio tamponamento ha infatti perso la vita ...

Tennis - Nadal : 'Io - isolano tranquillo che vuole vincere tutte le settimane' : Significherebbe trovarsi di fronte in una finale, perché in questo momento siamo i primi del mondo: quindi speriamo che accada presto'. Federer ha preso una decisione radicale per evitare possibili ...

Tragedia in A31 - Arianna - promessa del Tennis morta bruciata nell'auto con il papà : Sulla Volkswagen Golf coinvolta nel tragico incidente avvenuto sull'autostrada A31 Valdastico sud, viaggiavano padre e figlia di Noventa Vicentina: Luciano Rossetto, 52 anni , aveva al suo fianco

Tennis - ATP Ginevra 2018 : rinviato a domani il match tra Andreas Seppi e Bernabe Zapata Miralles per pioggia : Dopo alcune ore di attesa, gli organizzatori dell’ATP di Ginevra (Svizzera) hanno preso una decisione: rimandare a domani gli incontri che non si sono completati per via dell’arrivo della pioggia. Tra questi match, sulla terra rossa elvetica, anche il confronto valido per gli ottavi di finale che vedeva Andreas Seppi contrapposto allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.281 del mondo). La partita è stata interrotta nel secondo set ...

Tennis – Il retroscena di Roger Federer : “quando perdevo ero frustrato - poi ho capito una cosa…” : Roger Federer ha raccontato un particolare retroscena legato ai momenti iniziali della sua carriera e come si sia ‘evoluta’ la sua gestione della rabbia durante e dopo una sconfitta Di Roger Federer abbiamo tutti un’immagine vincente. Del resto dopo aver vinto qualcosa come 20 Slam, Federer alla vittoria ci ha fatto l’abitudine. Un po’ più difficile abituarsi alla sconfitta, o meglio, abituarsi ad accettare la ...

Tennis - travolta la Halep - fantastico bis per la Svitolina : Simona contro Elina, il remake è servito. Alle 13 va in scena l'ultimo atto del torneo femminile degli Internazionali: Halep, numero 1 Wta, cerca la rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno e il ...

Tennis - WTA Strasburgo 2018 : Camilla Rosatello lotta ma deve cedere a Qiang Wang in tre set al primo turno : Si interrompe al primo turno del tabellone principale del WTA International di Strasburgo (Francia), l’avventura di Camilla Rosatello. L’azzurra, dopo aver vinto le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia ed ottenuto una wild card per il main draw, era riuscita ad accedere alla porta principale di questo torneo ed oggi ha disputato un match di pregevole fattura contro la cinese, n.78 del ranking, Qiang Wang, perdendo in tre ...

Tennis - WTA Strasburgo 2018 : Camilla Rosatello entra nel main draw! Momento d’oro per l’azzurra : Camilla Rosatello prosegue nel suo Momento d’oro: l’azzurra, dopo aver vinto le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia, ottenendo così una wild card per il tabellone principale, si qualifica per il main draw del torneo WTA International di Strasburgo, in Francia, che si gioca sempre su terra battuta. Dopo aver approfittato ieri del ritiro della russa Yana Sizikova, giunto quando però l’azzurra era già avanti 6-2 ...

Andre Agassi e John McEnroe incrociano le racchette nel nuovo trailer gameplay di Tennis World Tour : Manca solo qualche giorno all'uscita su PS4 e Xbox One di Tennis World Tour, lo sportivo sviluppato da Breakpoint ed edito da Bigben Interactive che sarà disponibile sulle due console a partire dal 22 maggio. Il gioco arriverà in un secondo momento anche su PC e Nintendo Switch, il 12 giugno.Per ingannare l'attesa, Bigben ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo trailer gameplay di Tennis World Tour, che mostra un match tra due leggende ...

Tennis – Dichiarazione shock di Francoise Abanda : “mi trattano peggio della Bouchard perchè sono nera” : La Tennista canadese, Francoise Abanda, ha denunciato diverse discriminazioni razziali subite a causa del colore della sua pelle Il mondo del Tennis è da sempre impegnato a combattere le differenze di genere e le discriminazioni razziali. Continuano però ad essere segnalati dagli stessi Tennisti degli episodi davvero reprorevoli. Francoise Abanda, giovane Tennista canadese, ha sfogato tutta la sua rabbia per il trattamento che le è stato ...

Tennis Internazionali - Fognini apre ancora il centrale contro Gojowczyk : Gli occhi di Roma sono nuovamente su Fabio Fognini. Come accaduto ieri, è il ligure ad aprire il programma del centrale, alle 12 contro il tedesco Gojowczyk. Un avversario da prendere con le molle, ...