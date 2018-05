Tennis | al via il Roland Garros | in palio montepremi da 39 milioni di euro

Tennis - ATP Ginevra 2018 : rinviato a domani il match tra Andreas Seppi e Bernabe Zapata Miralles per pioggia : Dopo alcune ore di attesa, gli organizzatori dell’ATP di Ginevra (Svizzera) hanno preso una decisione: rimandare a domani gli incontri che non si sono completati per via dell’arrivo della pioggia. Tra questi match, sulla terra rossa elvetica, anche il confronto valido per gli ottavi di finale che vedeva Andreas Seppi contrapposto allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.281 del mondo). La partita è stata interrotta nel secondo set ...

FLAVIA PENNETTA/ La moglie di Federico Fognini : dopo il Tennis c'è solo il figlio Federico (Che tempo che fa) : FLAVIA PENNETTA, dopo anni di successi sui campi di tennis, è pronta a dedicarsi a tempo pieno a suo figlio Federico. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:21:00 GMT)

Tennis - via agli internazionali Roma 2018. Così il “grande show” da oltre 30 milioni di fatturato si rimette in moto : Ci saranno i campioni (qualcuno in meno del passato: Roger Federer e Serena Williams hanno dato forfait). Arriveranno anche politici, calciatori, starlette e vip di ogni genere: non mancano mai. Si respirerà quell’atmosfera da Grande Bellezza che rivive ad ogni edizione, tra i marmi del Foro Italico e le notti Romane che proseguono sempre in qualche locale rinomato della Capitale. Magari si giocherà pure grande Tennis. Fino a domenica 20 maggio ...

Tennis - dopo i sorteggi via agli Internazionali d'Italia : Testa di serie numero uno del torneo è Rafa Nadal mentre la testa di serie numero due è Alexander Zverev, che l'anno scorso proprio sul campo centrale di Roma battè il campione maiorchino. Nel tabellone femminile...

DIRETTA MADRID OPEN 2018 / Live Nadal Thiem streaming video e tv - via al primo match! (Tennis - oggi) : DIRETTA MADRID OPEN 2018, info streaming video e tv: in Spagna siamo arrivati alle semifinali del torneo femminile, invece tra gli uomini (quarti) Rafa Nadal affronta Dominic Thiem(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:00:00 GMT)

La via la Sant'Efisio Cup - il torneo internazionale di Beach Tennis : al Poetto di Cagliari 144 giocatori da tutto il mondo : A rappresentare la Sardegna entra di diritto nel main draw, Paolo Tronci , numero 23 al mondo, in coppia con il venezuelano Ramon Guedez , 18, . Tra tutti gli atleti isolani in gara per tentare di ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : risultati quarti di finale. Rafael Nadal spazza via Dominic Thiem. Eliminato Marin Cilic : Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un venerdì che ha mostrato l’incredibile supremazia sulla terra rossa dello spagnolo Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesima affermazione nel Principato. Il maiorchino ha dominato il suo match contro l’austriaco Dominic Thiem, sconfiggendolo addirittura per 6-0 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Una vittoria schiacciante per il numero ...

Tennis - a Montecarlo forfeit di Krajinovic. Lorenzi debutto rinviato : Per classifica, sono entrati Fabio Fognini, 20 del mondo, semifinalista qui nel 2013 e Paolo Lorenzi, 57. Il ligure troverà il qualificato bielorusso Ilya Ivashka al primo turno e poi il vincente tra ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi spazza via Kristyna Pliskova ed accede al secondo turno : Camila Giorgi inizia come meglio non poteva il torneo WTA International di Lugano, in Svizzera: dopo il rinvio di ieri per pioggia, oggi, nella sfida di primo turno contro la ceca Kristyna Pliskova, la marchigiana si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La prossima sfida vedrà opposta l’azzurra alla belga Alison Van Uytvanck, numero 9 del seeding. Nel primo set, dopo i primi game ...

Coppa Davis : Seppi-Pouille alle 11 - 30 via a Italia-Francia a Genova - SuperTennis tv - : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Camila Giorgi batte in due set Silvia Soler Espinosa e passa al secondo turno : Comincia bene per i colori azzurri il torneo WTA Premier di Charleston, negli USA: la nostra Camila Giorgi supera in due set la qualificata iberica Silvia Soler Espinosa e strappa il pass per il secondo turno. Il punteggio finale recita 6-1 6-4 in 69 minuti per la marchigiana, che al secondo turno affronterà l’australiana Daria Gavrilova, numero 11 del seeding. Nel primo set l’azzurra inizia male, cedendo il servizio in apertura, poi ...