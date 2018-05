Tendenze eyewear per l’estate 2018

dilei

(Di lunedì 28 maggio 2018) Estate significa una cosa: occhiali da sole! E non solo per un fatto meramente estetico: il raggi solari più forti ci impongono di proteggere i nostro occhi in modo da difenderli al meglio durante tutta la stagione estiva. Detto questo, cerchiamo di rendere la cosa anche fashion! Quali sono leocchiali per quest’estate? Vediamole insieme.per l’estate: grandi e colorati Coloratissimi, grandissimi, in materiali plastici sia trasparenti che non: spopoleranno! Se vi piace l’effetto diva, questi sono in assoluto i modelli per voi. Bellissimi quelli di Pucci, Elie Saab, Moschino, Jimmy Choo: non saprei davvero cosa scegliere. Anche le lenti si colorano, in versione lente cosmetica. Sono modelli che stanno bene alla maggior parte dei visi, l’unica controindicazione che hanno è che sono un po’ pesanti: il mio suggerimento è di ...