Tempesta sul Colle

Tempesta di fulmini sulla Gran Bretagna/ Video - 15mila in 4 ore : ritardi e disagi a traffico aereo : Tempesta di fulmini sulla Gran Bretagna, Video. Ne sono stati registrati 15mila in 4 ore. Hanno provocato ritardi e disagi a traffico aereo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:14:00 GMT)

Tempesta polare - su Italia 1/ Tutto quello che c'è da sapere sul film con Jack Coleman (oggi - 27 maggio 2018) : Tempesta polare, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 maggio 2018. Nel cast: Jack Coleman, Holly Dignard e Tyler Johnston, alla regia Paul Ziller. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:28:00 GMT)

Tempesta d’amore - anticipazioni sulle puntate della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2018 : Le attese anticipazioni sulle puntate settimanali da domenica 27 maggio a sabato 2 giugno 2018 di Tempesta d’amore mostrano Jessica approfittarsi della bontà di Viktor. Tina si sorprenderà della confidenza che Boris si azzarderà a farle, ma prometterà di non rivelare niente in giro. Nils intanto spera ancora in un futuro insieme alla donna, verrà deluso? Tempesta d’amore, anticipazioni dal 27 maggio al 2 giugno 2018: speranze e ...

Canada - incredibile Tempesta di neve sull’isola di Terranova : 36 cm di coltre bianca ricoprono auto e strade [GALLERY] : 1/14 ...

Tempesta d’amore - anticipazioni sulle puntate della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2018 : Le attese anticipazioni sulle puntate settimanali da domenica 27 maggio a sabato 2 giugno 2018 di Tempesta d’amore mostrano Jessica approfittarsi della bontà di Viktor. Tina si sorprenderà della confidenza che Boris si azzarderà a farle, ma prometterà di non rivelare niente in giro. Nils intanto spera ancora in un futuro insieme alla donna, verrà deluso? Tempesta d’amore, anticipazioni dal 27 maggio al 2 giugno 2018: speranze e ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : WERNER indaga sull’omicidio e… : Saranno puntate nel segno del giallo quelle in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Il clamoroso omicidio che ha aperto la quattordicesima stagione della soap finirà infatti per segnare profondamente non solo le prossime settimane, ma tutta l’annata… Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: WERNER vuole scagionare Charlotte Come ...

Tempesta anticiclonica su Giove : la sonda Juno ha effettuato il suo 12° flyby sul gigante gassoso : Una nuova immagine scattata da JunoCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della NASA ritrae la regione temperata settentrionale di Giove dove imperversa una Tempesta anticiclonica di forma ovale chiamata Ws-4. L’immagine – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è stata scattata il 1 aprile alle 11:38 ora italiana, durante il dodicesimo sorvolo ravvicinato intorno al pianeta. In quel momento ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : la verità sulla malattia di ALFONS : Una trama drammatica sta per arrivare alle battute finali… e si concluderà a sorpresa con un lieto fine! Tra non molto i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno infatti all’epilogo della lunga storyline con protagonista ALFONS (Sepp Schauer). E ci sarà un vero colpo di scena… Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: ALFONS aggredisce ...

Maltempo Benevento : Tempesta di grandine sul Sannio - danni pesanti : Una violenta tempesta di grandine ha colpito il Sannio dalla tarda mattinata, causando ingenti danni alle colture agricole. Lo comunica la Coldiretti Benevento, che sta raccogliendo le prime testimonianze dagli uffici zona e dagli agricoltori coinvolti. L’area maggiormente colpita al momento risulta essere quella compresa tra la valle Telesina e la valle Caudina. I chicchi di ghiaccio sono caduti giù violenti e abbondanti, come una nevicata. ...

Allerta Meteo per Giovedì 3 Maggio in tutt’Italia : il ciclone Afro-Mediterraneo arriva sul Tirreno e scatena una grande Tempesta : 1/27 ...

Tempesta sulle Alpi svizzere : morti 5 italiani : Aggiornamento 19.20 - Tommaso Piccioli, uno dei sopravvissuti alla tragedia sulle Alpi svizzere costata la vita a sei persone, è stato dimesso oggi dall'ospedale in cui era ricoverato da ieri e alla stampa ha fornito qualche dichiarazione utile a ricostruire cosa è accaduto. L'uomo ha raccontato al TG3 che quell'escursione non sarebbe dovuta avvenire:Non sapevamo che la gita fosse lunga e impegnativa perché non ce l’avevano detto. [...] Ci ...

Incidente sulle Alpi svizzere - il fratello di una delle vittime : “Se a quella quota vieni sorpreso da una Tempesta non hai chance” : “Hanno cambiato percorso nella speranza di raggiungere il rifugio ancora con il bel tempo, ma a 550 metri dalla meta sono rimasti bloccati dalla tempesta. La polizia Svizzera ci ha confermato che erano tutti ben equipaggiati, ma se a quella quota vieni sorpreso da una tempesta non hai chance“: lo ha raccontato Giovanni Paolucci, fratello di Betti, una delle tre vittime bolzanine, che hanno perso la vita domenica in un tragico ...

Tempesta sulle Alpi svizzere<br>Sale a 6 il bilancio dei morti - 5 gli italiani : Aggiornamento 13.38 - Oltre alle cinque vittime italiane, c'è una sesta persona morta sulle Alpi svizzere in queste ore: si tratta di una donna bulgara di 52 anni che è deceduta in ospedale come ha riferito il portavoce della polizia cantonale Markus Rieder.Aggiornamento 12.07 - Sono tutti e cinque italiani gli sciAlpinisti morti per ipotermia dopo la Tempesta d'alta quota che si è scatenata tra domenica e lunedì nella zona della Pigna ...

Tempesta di neve sulle Alpi svizzere : cinque vittime - quattro italiane | Foto : Tempesta di neve sulle Alpi svizzere:cinque vittime, quattro italiane | Foto Ci sono quattro italiani tra gli sciAlpinisti morti sorpresi dal maltempo durante un’escursione tra la Pigne d’Arolla e il Mont Collon. Quattordici le persone bloccate all’addiaccio: quattro sono morte, tre sono gravi. Le vittime sono un comasco residente in Svizzera e tre bolzanini. Continua […]