Tecnologia | ENEA inaugura il supercalcolatore più potente del Sud Italia

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il prossimo 30 maggio, presso il Centro Ricerchedi Portici (NA), saràto ilCRESCO6, che si configura come una risorsa di calcolo di assoluto rilievo nel panorama della ricerca scientificana, in grado di soddisfare esigenze di elevata scalabilità nell’esecuzione di codici paralleli. Frutto di una partnership trae CINECA finalizzata alla fornitura di servizi di supercalcolo e storage dati a EUROFUSION (il Consorzio Europeo per lo Sviluppo dell’Energia da Fusione), la nuova macchina CRESCO6 offre una potenza computazionale di circa 700 TeraFLOPS e andrà ad affiancarsi ai supercalcolatori CRESCO4 (100 TeraFLOPS) e CRESCO5 (25 TeraFLOPS), già istallati ed operanti presso il medesimo Centro. La macchina sarà di supporto alle attività di Ricerca e Sviluppo nei settori istituzionali dell’Agenzia, così come nelle collaborazioni con ...