Tavecchio | Ventura si dimise? Non risulta

Tavecchio smentisce Ventura : "Le sue dimissioni? Non mi risultano" : Qualcosa non torna. Gian Piero Ventura, intervistato nel salotto di Fabio Fazio, dopo aver parlato di sé come un "capro espiatorio", aveva rivelato di aver presentato le proprie dimissioni dopo la ...

