Tare | ' Immobile resterà alla Lazio Nessuna offerta per Milinkovic'

Immobile dovrà s Tare fermo 20 giorni : tenterà il miracolo per esserci contro l'Inter : La Lazio ha vinto per 1-0 sul campo del Torino grazie alla rete di Milinkovic-Savic ma ha dovuto subire l'infortunio di Ciro Immobile che con ogni probabilità ha finito la stagione. L'ex attaccante di ...

Governo - Calenda : “Il Pd non può resTare Immobile - si faccia promotore di un esecutivo di transizione con tutti” : “Il Pd non può restare immobile, deve farsi promotore di una proposta per uscire dallo stallo. Deve mettere sul banco l’idea di un Governo di transizione sostenuto da tutte le forze politiche e parallelamente la formazione di una commissione bicamerale sulle riforme istituzionali”. Tutto per sbloccare un’impasse deleteria per l’Italia in un momento di grave crisi internazionale dovuto alla questione siriana. Lo ...