ilfattoquotidiano

: Tangenti Saipem Algeria, difesa Scaroni: “Prove travolgono la tesi dell’accusa” - fattoquotidiano : Tangenti Saipem Algeria, difesa Scaroni: “Prove travolgono la tesi dell’accusa” - demian_yexil : RT @fattoquotidiano: Tangenti Saipem Algeria, difesa Scaroni: “Prove travolgono la tesi dell’accusa” - Cascavel47 : Tangenti Saipem Algeria, difesa Scaroni: “Prove travolgono la tesi dell’accusa” -

(Di lunedì 28 maggio 2018) A tre mesi dalla richiesta dell’accusa arriva il momento dellanel processo. Negli atti dell’inchiesta e in quelli depositati nel processo ci “sono elementi univoci” che “ladell’accusa“, “prove di segno opposto rispetto alle ipodell’accusa” che dimostrano l’estraneità di Paoloe che quando l’ex ad Eni incontrò l’uomo di fiducia del ministro algerino non ci fu “alcuna intesa corruttiva”. Lo ha sottolineato, all’inizio della sua arringa, l’avvocato Enrico De Castiglioni, legale dell’ex numero uno del gruppo, tra gli imputati (ci sono anche la stessa Eni e) per corruzione internazionale nel dibattimento in corso a Milano con al centro presuntepagate inin cambio di appalti. Per lache chiede l’assoluzione di(i pm hanno chiesto, invece, una ...