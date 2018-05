Talco cancerogeno | Johnson sotto accusa per prodotto dannoso per la salute

Blastingnews

: Nuova condanna per la Johnson & Johnson: dovrà pagare 25,7 milioni di dollari a una donna che si è ammalata di canc… - Agenzia_Ansa : Nuova condanna per la Johnson & Johnson: dovrà pagare 25,7 milioni di dollari a una donna che si è ammalata di canc… - repubblica : Usa: 'talco cancerogeno': la Johnson deve risarcire 25 milioni di dollari [news aggiornata alle 18:08] - LaPiKkO : RT @ilpopulista_it: RISARCIMENTO DA 25 MILIONI DI DOLLARI Joanne Anderson ha sostenuto di aver sviluppato un cancro, un mesotelioma, usando… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Laè nuovamenteper una ulteriore condanna relativa al risarcimento milionario che l’azienda dovrà pagare ad una donna, di origine californiana, ammalatasi di cancro in seguito all’utilizzo continuativo deldella famosa azienda di prodotti per l'igiene personale.della: risarcimento milionario, di cosa si tratta Non si tratterebbe della prima volta che lasi trova ad essere condannata per aver messo in commercio il suo, consapevole del fatto che la polvere poteva contenere residui di amianto estremamente pericoloso eper ladei suoi consumatori. Joanne Anderson, questo è il nome della donna sessantaseienne che, in seguito all’uso del, si è ammalata di cancro, contraendo un ‘mesotelioma’. Si tratterebbe di un particolare tipo di formazione neoplasica che ha la sua origine nello strato ...