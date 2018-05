Tajani | ' Gli scudetti della Juve sono 36'

Zuckerberg all'UE : 'Chiediamo scusa per gli errori'. Tajani : 'Democrazia in gioco' - : BRUXELLES - E' in corso al Parlamento europeo la riunione della conferenza dei presidenti con il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg. Al centro della riunione, l'utilizzo ...

Antonio Tajani al Ventotene Festival : "L'Europa ha un futuro solo se non si coltivano gli interessi nazionali" : L'Europa è "di fronte a un bivio" e può avere un futuro a una sola condizione: i Paesi dell'Unione europea non devono coltivare i propri interessi nazionali. Arriva dal Ventotene Europa Festival il monito del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che sottolinea: "Le classi dirigenti europee hanno il dovere di guardare oltre l'orto dei propri interessi elettorali"."Possiamo ascoltare le sirene di chi propone di ...

Giornalista uccisa a Malta - Tajani : “Vogliamo i mandanti” : Giornalista uccisa a Malta, Tajani: “Vogliamo i mandanti” Il presidente del Parlamento europeo: “Non basta l’arresto dei tre killer, dobbiamo essere duri e determinati” Continua a leggere

Giornalista uccisa a Malta - Tajani : 'Vogliamo i mandanti' : "Noi non stiamo zitti, non smetteremo di indagare fino a quando non saranno stati individuati i mandanti dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia". E' quanto dichiara il presidente dell'Europarlamento, ...

Tajani : 'Il premier al centrodestra'. Ma le aziende del Cav : meglio trattare : 'Non possiamo accettare di fare la ruota di scorta in un governo M5s-Lega'. Berlusconi oggi sarà a Roma per riunire i big del partito. Il suo auspicio è vedere Salvini e Meloni per concordare la linea ...