Svelate le città di Radionorba Battiti Live 2018 | al via da Ostuni il 1° luglio | tutte le

optimaitalia

: Svelate le città di #Radionorba #BattitiLive 2018, al via da Ostuni il 1° luglio: tutte le date - OptiMagazine : Svelate le città di #Radionorba #BattitiLive 2018, al via da Ostuni il 1° luglio: tutte le date - MondoNapoli : CHAMPIONS LEAGUE, svelate le città delle prossime due finali - -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Ledisono finalmente ufficiali. Il Festival musicale cardine del Sud Italia è pronto a riaprire i battenti con la data del 1°in quel di, svolgendosi dalla Puglia alla Basilicata. Il primo appuntamento è confermato in Piazza della Libertà.Con 16 anni di esperienza alle spalle, la manifestazione ideata e supportata dal Gruppo Norba conterà ancora su 5 tappe, a partire proprio da quella del 1°in quel di. Tanti i protagonisti del Festival, con tanta musica dal vivo con ampio spazio agli artisti italiani del momento. Come di consueto, lo show sarà trasmesso dai canali del Gruppo Norba ma torna anche in differita su Italia1, con la conduzione del direttore artistico Alan Palmieri e un'immancabile figura femminile che andrà a supportarlo per tutto il corso della manifestazione. Già entusiasta dell'ingaggio, ...