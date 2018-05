Sull' Europa anche la crisi in Spagna Venerdì si vota la sfiducia a Mariano Rajoy

Piazza Affari avvia in pole position Sull'Europa : Il clima si rasserena sui mercati italiani dopo che è naufragata la nascita dell'Esecutivo giallo-oro a causa della designazione di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. Una scelta, questa, ...

La posta in gioco/ La rivoluzione interrotta e il referendum Sull'Europa : La legittimità di Mattarella: egli ha ribadito di aver dovuto essere assertivo di fronte alla nomina del Ministro dell'Economia, Paolo Savona, accusato dal presidente esplicitamente di voler l'uscita ...

Padoan : "Il problema non è Savona - ma le idee di Lega e M5s Sull'Europa" : MILANO - Una sorta di bilancio di fine mandato, con lo sguardo rivolto con preoccupazione al futuro. Il ministro uscente dell'Economia, Pier Carlo Padoan, lascia libera una casella sulla quale si stanno giocando i precari equilibri del nascente governo Conte, con la volontà di Lega e M5s di far sedere al suo posto il ...

Savona : «Voglio un’Europa diversa - ridurre debito con crescita ed export». Silenzio Sull’euro. Conte potrebbe salire al Colle con la lista : Il professore pubblica un comunicato in cui illustra le sue idee in materia di Unione Europea ma non si esprime sulla moneta unica. «Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa»,« il debito si riduce non con tasse e austeritàma tramite la crescita del Pil e l’export». Oggi il premier incaricato Conte potrebbe salire al Colle con la lista dei ministri ...

Paolo Savona ha diffuso un comunicato in cui cerca di spiegare le sue posizioni Sull’Europa : Paolo Savona, economista indicato da Lega e M5S come nuovo ministro dell’Economia nell’eventuale nuovo governo a guida di Giuseppe Conte, ha diffuso un comunicato per cercare di chiarire alcune sue posizioni sull’Europa. Le idee di Savona sono molto conosciute perché lui The post Paolo Savona ha diffuso un comunicato in cui cerca di spiegare le sue posizioni sull’Europa appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo Estate 2018 : caldo Sull’Europa sudoccidentale - inizio stagione più fresco a nord-ovest : Il Regno Unito si sta godendo alte temperature in questo mese di maggio che, però, non sono destinate a durare molto. Le Previsioni per questo weekend di vacanza sullo stato sono buone, con le temperature che dovrebbero raggiungere i 25°C in alcuni momenti. Si prevedono temperature di oltre 20°C in molti posti, mentre la media di maggio è solitamente di 17°C. Londra dovrebbe raggiungere i 25°C. Ma i Meteorologi non hanno buone notizie per quanto ...

I big d’Europa attendisti Sull’Italia - speranze su Conte. L’allarme della Bce : Bruxelles e le principali cancellerie europee sperano nel premier incaricato Giuseppe Conte, facendo riferimento alle sue dichiarazioni di ieri sull'Italia che resterà in Ue. Dopo la preoccupazione delle ultime settimane, ora a prevalere è un atteggiamento attendista, ben rappresentato dalle parole del presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, che oggi arrivando alla riunione dei ministri delle Finanze dell'eurozona ha dichiarato: ...

Referendum irlandese Sull’aborto - ecco come cambiano le cose e la situazione in Europa : (foto: ARTUR WIDAK/AFP/Getty Images) Il 25 maggio l’Irlanda potrebbe scegliere di cambiare la sua costituzione, per entrare finalmente nel folto gruppo di nazioni Ue in cui il ricorso all’aborto è un diritto sancito dalla legge. Per farlo, i cittadini saranno chiamati a scegliere se abrogare o meno il cosiddetto ottavo emendamento, l’articolo della costituzione irlandese che attualmente riconosce pari diritto alla vita sia alla donna che al ...

Conte - oggi è il giorno delle consultazioniMoscovici : bene le sue parole Sull'Europa : Di Maio soddisfatto: "oggi inizia la Terza Repubblica". Calenda: è un governo elettorale. Apprezzamenti dal commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici.

Noi e l'Europa/ Affidabilità - poi la sfida Sulle regole : Sostiene l'onorevole Luigi Di Maio che 'lo spread non è indicativo della felicità degli italiani' e che altro non è che un 'gioco dell'establishment spaventato da questo governo perché sperava che ...

Atalanta - ultimo atto verso l'Europa Il Cagliari Sulla strada del sesto posto : Segui la diretta della partita tra Cagliari e Atalanta, l'ultimo atto di un lungo campionato che ha regalato tante soddisfazioni ai nerazzurri. Non sarà una passerella: in palio c'è il sesto posto, ...

Europa - un'identità fondata Sulla teologia : La Spezia - Parlare di identità europea in tempi di forte crisi dell'Unione, come quella che anche l'Italia attraversa, può apparire quasi una provocazione. In realtà, le dimensioni di un mondo globale sempre più impongono visioni più vaste di quelle di singole realtà territoriali. Purché si recuperino in modo adeguato le radici e la storia, come sempre "maestra di vita". E' quello che ...

Giro d’Italia 2018 - domani si arriva Sullo Zoncolan! Pendenze micidiali - è la salita più dura in Europa? : Semplicemente è il Mostro, la Montagna terribile. “Lasciate ogni speranza o voi che entrate” recita uno striscione posto all’imbocco di un’ascesa davvero infernale, degna del celebre verso di Dante Alighieri. Il Monte Zoncolan è la salita più dura d’Europa e probabilmente del Mondo, a detta di tutti i professionisti che hanno avuto l’ardore di cimentarsi in una fatica ai limiti dell’umano e ...

Dove andrà Gigi Buffon? Il Psg favorito Sulle altre big d'Europa : Questo è l'unico modo in cui concepisco lo sport". Poche righe per riassumere il pensiero espresso da Buffon in conferenza stampa, ovvero la certezza di lasciare la Juve, con la possibilità però di ...