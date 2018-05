Sui social sostegno a Mattarella ma anche insulti La Lega ai sindaci | Via la foto

“Quando vedo Iannone penso di essere io” : Andrea risponde Sui social alla frecciatina di Corona? La frase velenosa : Fabrizio Corona straparla di Iannone, il pilota di MotoGp (fidanzato di Belen Rodriguez) gli risponde sui social? La frase di Andrea che potrebbe essere riferita all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha presenziato all’ultima puntata di ‘Verissimo‘ sparando a zero su molti personaggi pubblici. Una tra tutti Barbara d’Urso ed il suo Grande Fratello. Dopo aver criticato Nina Moric e Luigi Favoloso, però l’ex ...

Barbara D'Urso e Corona - volano accuse in tv e Sui social network : L'intervista concessa da Fabrizio Corona a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha suscitato scalpore, indignazione e rabbia per ciò che l'ex re dei paparazzi ha detto su Alda D'Eusanio, Nina ...

Fabrizio Corona - guerra con Barbara D'Urso : parole pesanti in tv e Sui social : FUNWEEK.IT - L'intervista concessa da Fabrizio Corona a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha suscitato scalpore, indignazione e rabbia per ciò che l'ex re dei paparazzi ha detto su Alda D'...

UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta - dopo Ursula a Temptation Island? Mistero Sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over: Sossio Aruta, dopo aver concesso l’esclusiva a Ursula, ha sorpreso i suoi fan con un hashtag misterioso. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 07:05:00 GMT)

Chiara Ferragni : "Ecco perché pubblico le foto di mio figlio Leone Sui social" : Chiara Ferragni sta vivendo queste prime settimane da mamma in uno stato di grazia. Tornata in Italia anche per stare accanto al fidanzato Fedez, che sta preparando il concerto-evento insieme a J-Ax a San Siro il 1 giugno, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della maternità. Ready for @dior cruise show ☺️ #TheBlondeSaladGoesToParis Un post condiviso da Chiara Ferragni ...

Karius si scusa Sui social : "Non sono riuscito a dormire - ho deluso tutti" : Loris Karius è stato sfortunato protagonista nella serata di Kiev con due papere clamorose che hanno regalato la Champions League al Real Madrid . Il tedesco dei Reds ha commesso due gravi errori sul ...

Nazionale - Balotelli tormenta Insigne Sui social : l'Italia riparte dalla nuova strana coppia. VIDEO : ... Lussemburgo nel 2014 in un'amichevole dove la girandola di cambi non li fece stare in campo insieme nemmeno per un istante, e Costa Rica: la seconda sfida della Coppa del Mondo brasiliana persa, ...

Governo - l’appello di Padellaro : “Spero non si torni al voto. Basta polemiche Sui social”. Poi avverte il M5s : “Occhio a Salvini” : Antonio Padellaro alla Festa del Fatto Quotidiano in corso al Fuori Orario di Taneto di Gattatico commenta la situazione politica: “Nessuno vuole che le cose si mettano male, che si torni al voto ad ottobre. Sarebbe uno smacco per la democrazia. Se si esce dal vicolo cieco per qualche tempo Di Maio, Salvini, Di Battista eccetera provino a non produrre frastuono di fondo sui social”. Poi avverte: “Il Movimento 5 Stelle deve ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : il messaggio toccante di Alba Parietti Sui social : Nell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda sabato 26 maggio, Elena Santarelli ha parlato a cuore aperto della malattia del...

Real Madrid campione d'Europa - la festa dei giocatori Sui social : Di vincere non ci stanca mai. Per informazioni chiedere al Real Madrid, capace di mettere in bacheca la terza Champions consecutiva e la 13della sua storia. Numeri pazzeschi, avvalorati dalla capacità ...

Arriva la Radio 4G on demand : con una scheda telefonica va Sui social - dialoga con le emittenti su Fm - web e Dab - trasmette playlist ... : Invece la Radio 4G si guarda, eccome: anzi, al suono eccezionalmente pulito offre soprattutto l'interazione totale con il mondo del web. Come dire che si possono ascoltare - e soprattutto vedere - le ...

Barbara D'Urso si "attapira" da sola - ma Sui social volano critiche : il video su Instagram è esilarante : "Un altro mega tapiro tutto per me!! Evvivaaaa!!!", Barbara D'Urso ha postato un nuovo esilarante video sul suo profilo Instagram, questa volta sfiorando il ridicolo. Abbracciata alla zampa del tapiro gigante...

Froome vince il Giro d’Italia - ma Sui social è bufera! Le dichiarazioni di un corridore fanno discutere : E’ bufera sui social per la vittoria di Chris Froome al Giro d’Italia 101: le dichiarazioni di Bennett della Lotto NL Jumbo fanno discutere Chris Froome è il vincitore della 101ª edizione del Giro d’Italia. Il britannico del team Sky, dopo la vittoria al Tour de France e alla Vuelta di Spagna del 2017, facendosi scivolare addosso tutte le polemiche riguardanti lo scandalo doping che lo ha visto coinvolto lo scorso gennaio, è ...