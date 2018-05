Studi e ricerche

fondazioneserono

: @LaTeVilisione @MarchinoSanchez Gli studi da almeno un ventennio sono tutti d'accordo nel sostenere che nella presa… - ClaudioCalzi : @LaTeVilisione @MarchinoSanchez Gli studi da almeno un ventennio sono tutti d'accordo nel sostenere che nella presa… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Glie le“originali” sono fra i contenuti più frequenti di quasi tutte le riviste scientifiche e sono di diversi tipi, identificati da denominazioni e caratteristiche specifiche.epidemiologici Alla base della ricerca scientifica in ambito medico c’è loo dell’epidemiologia, ovvero quella branca che valuta la frequenza delle malattie, delle loro cause, dei loro sintomi e dei loro esiti in gruppi di soggetti più o meno ampi, che possono essere anche la popolazione di un intero Paese. Spesso gliepidemiologici considerano anche la variabile tempo, verificando le variazioni nei mesi o negli anni, dei dati rilevati. Il metodo epidemiologico consiste nel formulare un’ipotesi, verificarla con una raccolta dati ben organizzata e partire dalle conclusioni raggiunte per formulare nuove ipotesi. Questo lo si ottiene applicando protocolli di complessità ed efficacia ...