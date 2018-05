Strappa il passaporto e salva la figlia di 10 anni dalle nozze combinate 

lastampa

(Di lunedì 28 maggio 2018) Si è ribellata. Non per sé, per i maltrattamenti subiti da quel marito violento che non aveva scelto, che l’aveva abbandonata già incinta e dopo tanti anni era tornato in Bangladesh a prenderla per portarla con sé in Italia. Per suaShaila (il nome è di fantasia), bambina di 10 anni destinata a sposare un cugino che ne ha 22 e che forse nepp...