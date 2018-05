Stramaccioni non ci sta e risponde a Cassano | accuse a Fantantonio

calcioweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Botta e risposta traed il tecnico, dopo leda parte di, l’allenatore ha deciso di mettere le cose in chiaro come riporta Gazzetta.it: “L’episodio della lite fu molto semplice e quel giorno c’erano diverse persone presenti. Lo affrontai per via di una relazione che una persona dell’Inter mi riportò: mi spiegò cheparlava apertamente contro di me con compagni e staff aggiungendo che non era la prima volta che succedeva e che per il bene della squadra fosse giusto io lo sapessi alla vigilia della delicata doppia sfida di Catania e Tottenham”. Quindi spiega nel dettaglio: “Dentro la Pinetina lui aveva tenuto un vero comizio di fronte ad alcuni giocatori e membri dello staff, spiegandogli quanto fosse bravo Mazzarri e di quanto sarebbe stato meglio se lui fosse venuto al mio posto. Lui si era convinto dopo Natale che io ...