Strage di Piazza Loggia | attimi di tensione | fischiato il discorso di Mattarella

Piazza della Loggia - 44 anni fa la Strage a Brescia - : I feriti furono più di cento. Decenni di processi hanno portato alla condanna all'ergastolo di due uomini considerati gli esecutori dell'attentato: Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, esponenti ...

Piazza della Loggia - 44 anni fa la Strage a Brescia : Piazza della Loggia, 44 anni fa la strage a Brescia I feriti furono più di cento. Decenni di processi hanno portato alla condanna all'ergastolo di due uomini considerati gli esecutori dell'attentato: Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, esponenti dell'estrema destra Parole chiave: ...

Strage di Piazza della Loggia - Brescia ricorda/ 44 anni fa la tragedia : Mattarella "fedeltà a democrazia" : Strage di Piazza della Loggia, Brescia ricorda: 44 anni fa la tragedia che provocò la morte di otto persone, il ricordo della città e le parole di Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:19:00 GMT)

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - la Strage di piazza della Loggia : 28 maggio 1974. Brescia, ore 10. In piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura. Il bilancio è di 8 morti e oltre 90 feriti. Su questo drammatico episodio si sofferma “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 28 maggio su Rai Storia a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10. La strage di piazza della ...

Brescia si prepara a ricordare la Strage di Piazza della Loggia : Il progetto favorisce attività e iniziative destinate a mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse, organizzando eventi in commemorazione con mostre, spettacoli, convegni e seminari di studio ...

Falcone - la fiaccola a piazza Magione e i resti della Croma in mostra : gli eventi a Palermo per l’anniversario della Strage : Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giorni della strage di Capaci e dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati ...