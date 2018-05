Steve Bannon e il complotto per ' violare la sovranità italiana'

Steve Bannon elogia Lega-M5S : "Institano su Savona" : Steve Bannon, capo stratega del Presidente USA Donald Trump per una manciata di mesi dal gennaio all'agosto 2017, è in Italia da qualche ora - si vocifera che incontrerà Matteo Salvini, ma fonti ufficiali non confermano - ed ha subito partecipato a "L'intervista" di Maria Latella su SkyTg24, confermando di seguire da vicino il susseguirsi degli eventi politici nel nostro Paese.Bannon, estremista di destra nonché fondatore di Breitbart News - ...

Governo M5s-Lega - Steve Bannon : “Giusto insistere su Savona - ha idee chiare su Ue. Colpito da entusiasmo Di Maio e Salvini” : Secondo l’editoriale del New York Times intitolato “I populisti si prendono Roma“, la nascita di un Governo “apertamente populista” come quello M5s-Lega “è musica per le orecchie dei nazionalisti di destra, come Steve Bannon“. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex stratega di Donald Trump, che nell’intervista con Maria Latella per SkyTg24 ha accusato Nytimes, Economist e Financial ...

Steve Bannon a Sky TG24 : con governo M5s Lega economia può rafforzarsi - : L'ex stratega di Donald Trump ospite all'Intervista di Maria Latella: "Savona è un grande conoscitore del sistema monetario, giusto insistere sul suo nome"

Governo : Steve Bannon è a Roma. Per Bloomberg incontrerà Salvini : Il populismo è l'unica filosofia politica compatibile col mondo occidentale moderno'. L'ex consigliere della Casa Bianca non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti della Lega. Lunedì scorso l'...

Steve Bannon osserva e apprezza. "Ue costretta a trattare con la nuova Italia anti-sistema" : Una benedizione sul Governo gialloverde. Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, frontman dell'ultradestra americana che ha dato un contributo fortissimo all'ascesa del tycoon alla Casa Bianca, guarda con interesse e apprezzamento al progetto di M5S e Lega di governare l'Italia e sfidare l'Europa. In un'intervista alla stampa Bannon ha parole di elogio:"Penso che quello tra M5S e Lega sia un patto intelligente, sono certo che farà gli ...

Steve Bannon a Tgcom24 : "Il governo M5s-Lega è un cambiamento epocale" : L'ex stratega di Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins: "Il populismo è l'unica filosofia politica compatibile col mondo occidentale moderno".

Steve Bannon in Italia per incontrare Matteo Salvini : Dopo il successo alle elezioni del 4 marzo e l' accordo di governo con il M5s , Steve Bannon , ex stratega e consigliere fidatissimo del presidente americano Donald Trump , vuole incontrare Matteo ...

Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica : "Dati Facebook in vendita in tutto il mondo" : Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica, la società di consulenza politica di cui è stato vicepresidente prima di diventare stratega della campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e nega di aver mai saputo che questa azienda avesse acquisito dati su 50 milioni di utenti di Facebook. Ma nello stesso tempo irride anche l'autodifesa di Mark Zuckerberg, denunciando come un segreto di Pulcinella il fatto che i dati ...

"Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano l'8 marzo". Lo rivela l'Agi : Lo scorso 8 marzo Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano. L'incontro - più volte smentito - è stato rivelato all'agenzia di stampa Agi da fonti qualificate.A Milano non si sarebbe parlato di Cambridge Analytica, la controversa società di gestione dei dati social a fini elettorali di cui Bannon è stato uno dei fondatori e il vice presidente fin quando è entrato nello staff di Donald Trump per ...

Secondo Steve Bannon il problema non è Cambridge Analytica. Ma Facebook : 'I dati di Facebook sono in vendita in tutto il mondo'. Parola di Steve Bannon , l'ex stratega capo del presidente Donald Trump che Secondo l'informatico Chris Wylie, gola profonda dello scandalo della Cambridge Analytica, supervisionava il ...