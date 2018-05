Stato islamico e talebani | una miniera di soldi chiamata ' talco'

L'attacco dello Stato islamico alla commissione elettorale di Tripoli : , Hurriyet Daily News, Scienza Nel suo ultimo saggio, concluso appena dieci giorni prima di morire, Stephen Hawking ipotizzava struttura e regole del multiverso . , BBC News, Gif di Fox Adhd Ambiente ...

Estremista islamico arreStato a Napoli - riceveva al telefono istruzioni per lanciare auto contro la folla : Era pronto per compiere un attentato. La procura di Napoli ha disposto l’arresto di un immigrato del Gambia nell’ambito di un’indagine antiterrorismo sviluppata congiuntamente dalla Digos di Napoli e dal Ros dei Carabinieri. L’uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. Dalle indagini è emerso che l...

Blitz antiterrorismo - il video dell’arresto dell’italo marocchino accusato di far parte dello Stato islamico : Faceva parte dello Stato islamico. Questa l’accusa per cui è Stato arreStato dalla Polizia di Torino Elmahdi Halili, 23 anni, marocchino naturalizzato italiano nell’ambito di una vasta operazione antiterrorismo che prevede perquisizioni a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia. Halili è l’autore del primo testo di propaganda Isis in italiano. Il giovane era Stato già arreStato nel 2015 per istigazione a delinquere con ...

“Tagliate le teste”. Isis - arresto choc in Italia. Inneggiava alla guerra santa e insegnava ai bambini le ‘leggi’ dello Stato islamico : le agghiaccianti parole intercettate dalla polizia : Partecipazione all’associazione terroristica denominata Isis/Daesh (artt. 270 bis c.p.) e apologia dell’associazione terroristica, aggravata dall’uso di mezzi informatici (art. 414, 3 e 4 comma C.P). Sono questi i reati contestati a un egiziano, con la cittadinanza italiana, presidente dell’associazione culturale ‘Al Dawa’ di Foggia, arreStato nell’ambito di una indagine finalizzata al contrasto del ...

Migranti - l’allarme di Frontex alla Ue : «Resta alta la minaccia terrorismo» ArreStato prof islamico : «È affiliato Isis» : Il direttore Fabrice Leggeri all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza»

Terrorismo - arreStato egiziano a Foggia per legami con l’Isis : dava lezioni di religione ai bambini nel centro islamico : E’ stato incastrato dai contenuti che pubblicava online, dove esaltava l’Isis. Un egiziano con cittadinanza italiana di 58 anni è stato arrestato a Foggia nell’ambito dell’indagine ‘Bad Teacher’ finalizzata al contrasto del Terrorismo internazionale di matrice islamica. Presidente dell’associazione e centro islamico “Al Dawa”, che si trova nella città pugliese, teneva lezioni di religione ai bambini. In totale ...