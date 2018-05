Stasera in tv | programmi tv di lunedì 28 maggio 2018

Programmi TV di Stasera - lunedì 28 maggio 2018. Su Canale5 Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 : Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 Rai1, ore 20.30: Italia – Arabia Saudita Tre amichevoli in una settimana, per addolcire almeno un po’ l’amarezza dell’assenza dal Mondiale russo ma, soprattutto, per gettare le basi del nuovo corso azzurro, con il neo CT Roberto Mancini in panchina, in vista del primo impegno “ufficiale”, con i tre punti in palio, a settembre contro la Polonia di Lewandowski per il primo ...

Programmi TV di Stasera - domenica 27 maggio 2018. Fazio sfida Amici con la Presidente del Senato - l’ex ct Ventura - J-Ax e Fedez con Chiara Ferragni - Malika Ayane : Fabio Fazio - Che Tempo Che Fa Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Da Fabio Fazio arriva la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ospite in studio anche Roberto Bolle, l’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura, J-Ax e Fedez, che avrà tra il pubblico la compagna Chiara Ferragni. Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonista Malika Ayane con il nuovo singolo Stracciabudella, che anticipa l’album Domino. Luciana ...

Programmi TV di Stasera - sabato 26 maggio 2018. Signore e Signori Al Bano e Romina Power in replica su Rai1 : Signore e Signori Al Bano e Romina Power Rai1, ore 21.25: Signore e Signori Al Bano e Romina Power – replica La replica dello show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 maggio 2015, di Al Bano e Romina per cantare insieme in Italia all’Arena di Verona. La coppia, accompagnata da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e da con un corpo di ballo di 40 elementi, si è esibita con tanti altri amici artisti italiani ed ...

Stasera in tv venerdì 25 maggio 2018 : film - programmi tv e varietà : Sport in tv . Palla a due anche per la seconda semifinale dei playoff scudetto della Serie A di Basket : alle 20:45 Venezia-Trento in diretta su Raisport ed Eurosport. Seconda serata F ilm . Robert ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 25 maggio 2018. Su Italia1 Lethal Weapon II : Lethal Weapon II Rai1, ore 21.25: La Corrida – Il meglio di… Il varietà, condotto da Carlo Conti con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, dopo il buon successo ottenuto, aggiunge una puntata in più, la settima. Sarà l’occasione giusta per rivedere alcuni dei momenti e delle esibizioni più divertenti ed esilaranti portate sul palco dello studio 5 della Dear di Roma ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 24 maggio 2018. Su Canale5 Vuoi Scommettere? : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Primo episodio: Massimo, per paura di essere arrestato, si nasconde con mille scuse a casa dei Giammarresi. Lorenzo vive con trepidazione gli effetti della sua denuncia ai giornali e insieme a Pia decide di passare qualche giorno in un ...

Stasera in tv : programmi tv di mercoledì 23 maggio 2018 : Sport in tv . Si giocano gli ottavi di ritorno dei playoff di serie C in diretta streaming e in pay per view sul sito www.elevensports.it : alle 20.30 Pisa-Viterbese Castrense , Alessandria-...

Programmi TV di Stasera - mercoledì 23 maggio 2018. Scanzonissima contro l’ultima de Le Iene : Gigi e Ross in Scanzonissima Rai1, ore 21.25: Prima che la notte – 1^Tv Film tv di Daniele Vicari del 2018, con Fabrizio Gifuni, Dario Aita, Lorenza Indovina. Prodotto in Italia. Durata: 118 minuti. Trama: Cinque gennaio 1984. Sono da poco passate le 21. Giuseppe Fava, per tutti Pippo, giornalista scrittore, esce dalla redazione de “I Siciliani”, il giornale che dirige, e sale sulla sua Renault 5. Deve andare a prendere la nipote ...

Programmi TV di Stasera - martedì 22 maggio 2018. Su Rai2 l’ottava stagione di Hawaii Five-0 : Hawaii Five-0 Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: Maria, anche grazie all’aiuto di Dario Ventura, che si è innamorato di lei e che lei ricambia, cerca di combattere la malattia del piccolo Riccardo e degli altri bambini che sono stati contagiati dai materiali illegali stivati nei container dei ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 21 maggio 2018. Su Tv8 l’addio al calcio di Andrea Pirlo in La Notte del Maestro : Andrea Pirlo Rai1, ore 21.25: Il Capitano Maria - Terza Puntata - 1^Tv Fiction di Andrea Porporati del 2017, con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini. Prodotta in Italia. Trama: La guerra tra i Patriarca e il gruppo di giovani hacker di Annagreca è scoppiata. E proprio allora Luce, innamorata di Filippo, si unisce a loro, scappando di casa. Maria la cerca disperatamente, sa che è in pericolo, come Annagreca, anche se non sa il ...

Programmi TV di Stasera - domenica 20 maggio 2018. Un Giorno in Pretura torna in prime time per il trentennale : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nel nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio ci sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini. Ospite in studio anche Fabrizio Gifuni, che il 23 maggio, in occasione della Giornata della Legalità, sarà in onda in prima visione su Rai1 con “Prima che la notte”. Da un suo libro omonimo, scritto insieme con Michele Gambino è tratto il film tv che vede ...

Programmi TV di Stasera - sabato 19 maggio 2018 : The Good Dinosaur - Il Viaggio di Arlo Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Finale Dopo settimane di durissimi allenamenti, colpi di scena e spareggi inattesi, la competizione è arrivata al traguardo. I Vip in gara a Ballando con le stelle, si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di questa edizione. Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, finalmente svelerà il nome della coppia che a passo di danza salirà sul gradino più ...

Programmi TV di Stasera - sabato 19 maggio 2018. : The Good Dinosaur - Il Viaggio di Arlo Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Finale Dopo settimane di durissimi allenamenti, colpi di scena e spareggi inattesi, la competizione è arrivata al traguardo. I Vip in gara a Ballando con le stelle, si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di questa edizione. Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, finalmente svelerà il nome della coppia che a passo di danza salirà sul gradino più ...

Stasera in tv venerdì 18 maggio 2018 : film - programmi tv e varietà : Ed ancora Sport in tv . Si gioca l'ultima giornata del campionato di serie B , Diretta Gol sul canale Sky SuperCalcio alle 20:30 con le singole partite in diretta sui canali Sky Calcio dall'1 al 9. ...