Stasera in TV | i Film di Oggi Lunedì 28 Maggio 2018

Torno indietro e cambio vita film Stasera in tv 1 giugno : trama - curiosità - streaming : Torno indietro e cambio vita è il film stasera in tv venerdì 1 giugno 2018 in onda in prima serata su Rai 3. Diretta da Carlo Vanzina, la commedia è interpretata da Raoul Bova, Ricky Memphis, Giulia Michelini e Max Tortora. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Torno indietro e cambio vita film stasera in tv: scheda GENERE: Commedia ANNO: ...

Lolita - film Stasera in tv 30 maggio : trama - curiosità - streaming : Lolita è il film stasera in tv giovedì 31 maggio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La pellicola diretta da Adrian Lyne ha come protagonisti Jeremy Irons, Melanie Griffith, Frank Langella e Dominique Swain. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lolita, film stasera in tv: ...

Divergent - film Stasera in tv 30 maggio : trama - curiosità - streaming : Divergent è il film stasera in tv giovedì 31 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Diretta da Neil Burger, la pellicola ha come protagonisti Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd e Kate Winslet. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Divergent, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 3 aprile ...

Il Re Scorpione 4 La conquista del potere - film Stasera in tv 30 maggio : trama - curiosità - streaming : Il Re Scorpione 4 La conquista del potere, film stasera in tv è il film stasera in tv mercoledì 30 maggio 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 a mezzanotte. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Re Scorpione 4 La conquista del potere, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Scorpion King 4: Quest for ...

Il mistero dei Templari - film Stasera in tv 30 maggio : trama - curiosità - streaming : Il mistero dei Templari è il film stasera in tv mercoledì 30 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Jon Turteltaub ha come protagonisti Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha e Jon Voight. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il mistero dei Templari, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: National ...

Blood Father - film Stasera in tv 30 maggio : trama - curiosità - streaming : Blood Father è il film stasera in tv mercoledì 30 maggio 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola diretta da Jean-François Richet ha come protagonista Mel Gibson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Blood Father, film stasera in tv: scheda GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2016 REGIA: Jean-François Richet CAST: Mel ...

Atto di forza - film Stasera in tv 30 maggio : trama - curiosità - streaming : Atto di forza è il film stasera in tv mercoledì 30 maggio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La pellicola diretta da Paul Verhoeven è interpretata da Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Atto di forza, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Total ...

I Fantastici 4 e Silver Surfer - film Stasera in tv 29 maggio : trama - curiosità - streaming : I Fantastici 4 e Silver Surfer è il film stasera in tv martedì 29 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Tim Story ha come protagonisti Jessica Alba, Michael Chiklis, Chris Evans, Ioan Gruffudd, Julian McMahon e Kerry Washington. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV I Fantastici 4 e Silver Surfer, film stasera in ...

Cappuccetto Rosso Sangue - film Stasera in tv 29 maggio : trama - curiosità - streaming : Cappuccetto Rosso Sangue è il film stasera in tv martedì 29 maggio 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:25. La pellicola diretta da Catherine Hardwicke ha come protagonisti Amanda Seyfried e Gary Oldman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cappuccetto Rosso Sangue, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Red ...

Jarhead 3 Sotto Assedio - film Stasera in tv 29 maggio : trama - curiosità - streaming : Jarhead 3 Sotto Assedio è il film stasera in tv martedì 29 maggio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:40. La pellicola diretta da William Kaufman ha come protagonisti Charlie Weber e Scott Adkins. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Jarhead 3 Sotto Assedio, film stasera in tv: TITOLO ORIGINALE: Jarhead 3: The ...

Captain Phillips - Attacco in mare aperto - il film Stasera in tv su CineSony : Nel 2009 il capitano Richard Phillips lascia la sua famiglia nel Vermont per guidare la nave porta container USA Maersk Alabama dall'altra parte del mondo. In acque extraterritoriali, il suo bastimento viene però attaccato da un manipolo di pirati somali, armati e pronti a tutto, e Phillips viene rapito, in cerca di riscatto. a quello di una nave ...