Star Wars | il flop di Solo e il progetto su Boba Fett

Incassi cinema - Solo : Star Wars in testa : ROMA, 28 MAG - E' "Solo: a Star Wars story" a dominare la classifica Cinetel degli Incassi del fine settimana in Italia, con 1.477.662 euro ottenuti in cinque giorni di programmazione in 837 sale , ...

Star Wars in testa al box office ma tengono bene i film italiani : In testa al box office si piazza 'Solo: A Star Wars Story', con 1.866.600 euro ma tengono bene gli italiani: 'Dogman', al terzo posto, incassa in tutto 1.469.037 e 'Loro 2', al quarto, 2.356.540. Con '...

Solo a Star Wars Story - primo in Usa : ANSA, - ROMA, 27 MAG - Solo a Star Wars Story, l'ultimo film della saga di Star Wars, conquista la vetta del Box Usa nel weekend del Memorial Day anche se i suoi incassi- 83,3 milioni di dollari- ...

Star Wars dal vivo al parco di Monza : un giorno di combattimenti tra Jedi e Sith : Un giorno di combattimenti e lezioni di spada laser al parco di Monza, a Villa Mirabello, in occasione della mostra "Star wars is back!": succede domenica 27 maggio. Le spade laser sono una tentazione ...

Thor - Star Wars e Twin Peaks. La dura legge del sequel : Benvenuti nell’epoca della serializzazione. Dove l’arte cinematografica si è fusa (e tante volte pure confusa) con l’intrattenimento, mentre questo insegue le forme estetiche adattandosi ai tempi. Così, alla corte del nuovo pubblico bingewatcher spalmato sulle tv online, il sequel può arrivare persino all’ovvietà. Sulla sponda cinema, invece, dobbiamo molta accelerazione della serializzazione alla nuova trinità composta da Walt Disney ...

Le 10 razze aliene più memorabili di Star Wars : Ci sono gli alieni e gli alieni di Star Wars, che vivono non solo in una galassia a parte ma proprio in una categoria a parte dell’immaginario. Nascono come pupazzoni, in certi casi parenti di quelli del Muppet Show, e si evolvono con maggiore serietà. Alle volte sono stati ricalibrati in digitale, per poi tornare analogici con il passare degli anni e delle mode. Hanno sparato per secondi oppure niente, sono mafiosi, stereotipi razziali ...

Harrison Ford pazzo di «Solo : A Star Wars Story» : Alden Ehrenreich, volto, nell’ultimo Star Wars, di un giovane Han Solo, ha giurato solennemente che mai e poi mai avrebbe osato interpretare il contrabbandiere senza la benedizione di Harrison Ford. «Abbiamo pranzato insieme – ha dichiarato – Ed è stato di grande incoraggiamento e sostegno. Ha fatto il tifo per me», ha detto schietto Ehrenreich, che, forse, non si sarebbe aspettato di suscitare in Ford un tale entusiasmo. LEGGI ANCHE«Solo: A ...

Box Office Usa Ottime le anteprime di Solo : a Star Wars Story : ... weekend del Memorial Day, avvicinando così il record di Pirati dei Caraibi: Ai Confini del Mondo , stabile ai 153 milioni di dollari. Nel resto del mondo l'incasso di Solo: a Star Wars Story è stato ...

Star Wars - si pensa ad uno spin-off su Boba Fett : Nelle sale cinematografiche è appena uscito il secondo spin-off della saga di Star Wars , quello dedicato alle origini di Han Solo , ma già si pensa al prossimo lungometraggio stand alone del ...

Star Wars - si pensa ad uno spin-off su Boba Fett : Nelle sale cinematografiche è appena uscito il secondo spin-off della saga di Star Wars, quello dedicato alle origini di Han Solo, ma già si pensa al prossimo lungometraggio stand alone del franchise. Secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate sull"Hollywood Reporter, gli studios avrebbero già in mente un regista per il prossimo lavoro ambientato in quella galassia lontana lontanaJames Mangold il regista di Logan, il cinecomics con Hugh ...

Star Wars avrà il suo parco tematico (e forse anche Star Trek) : Le due più grandi franchise di fantascienza del mondo cinematografico e televisivo, Star Wars e Star Trek, si apprestano a far diventare realtà i loro universi fittizi, in forma di parchi tematici. Per quanto riguarda Star Wars i progetti per realizzare delle aree dedicate alla saga all’interno dei parchi di divertimento Disney erano nell’aria da tempo, ma solo in questi giorni la casa di Topolino ha ufficializzato le date entro le ...

Come nasce una colonna sonora della saga di Star Wars : Solo: A Star Wars Story è ormai arrivato in sala: dopo tanto attesa, i fan possono guardare, amare o criticare il secondo spinoff della saga di Guerre Stellari, con Alden Ehrenreich nei panni del personaggio cult storicamente interpretato da Harrison Ford – che ha perfino promosso il suo ‘erede’. Negli ultimi giorni, però, a ‘rubare la scena’ a trama e personaggi, è la musica, composta questa volta da John Powell ...

Recensione Solo - A Star Wars story : trama e commento sullo spin off con Emilia Clarke e Woody Harrelson : Arriva nelle sale lo spin off di Star Wars sul personaggio di Han Solo diretto da Ron Howard, con Emilia Clarke e Woody Harrelson. Vi forniremo trama Recensione e commento. Han e Qi’ra Solo due giovani ragazzi pieni di speranza verso il futuro e verso ciò che gli aspetta. Nel cercare di scappare ruberanno qualcosa che non devono e saranno costretti a scappare. Da quest’avventura scopriremo le origini del Millenium Falcon, dell’amicizia con ...

Solo. A Star Wars story e gli altri film del weekend : Il nuovo prequel di Guerre stellari è diretto da Ron Howard. In uscita anche Hotel Gagarin di Simone Spada, una commedia sul cinema ovvero fabbrica dei sogni. Leggi