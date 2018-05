Star Citizen | un nuovo pacchetto sblocca tutte le navi del gioco per soli 27 mila dollari

L'Hercules Star lifter protagonista del nuovo video di Star Citizen : Star Citizen continua a crescere dopo l'uscita dell'Alpha 3.1 e Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video della serie Around the Verse.Come riportato da Dualshockers, il video introduce una nuova serie di navi, L'Hercules Star lifter di Crusader Industries, che arriverà in tre varianti, civile, militare e da combattimento. Inoltre, Star Citizen ha superato un altro traguardo importante nella campagna crowdfunding, ad oggi si contano oltre ...

Oltre due milioni di giocatori per Star Citizen - in programma la versione 3.3.0 nel terzo trimestre del 2018 : Cloud Imperium ha annunciato che Star Citizen ha superato due milioni di giocatori e, per celebrare il traguardo, sta rilasciando medaglie speciali per commemorare la dedizione e l'impegno dei fan. InOltre, il team ha aggiornato la propria roadmap, rivelando le finestre di lancio per le versioni 3.3.0, 3.4.0 e 3.5.0.Come riporta DSOGaming, secondo la roadmap, la prossima versione - 3.3.0 - è prevista per per il terzo trimestre del 2018. Tra le ...