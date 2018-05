Spread | titoli di stato da incubo | banche sotto pressione

Titoli Stato : Spread chiude a 235 punti : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 235 punti, con un rendimento del 2,69%, di nuovo ai massimi dalla fine del 2013. Il differenziale era sceso a 219 punti, intorno alle 13, dopo le parole del nuovo premier incaricato, Carlo Cottarelli. L'articolo Titoli Stato: spread chiude a 235 punti sembra essere il primo su Meteo Web.

Mutui - prestiti - titoli di stato : ecco quanto ci costerà lo Spread sopra quota 200 : Tutti gli scenari per l’aumento del differenziale tra il Btp italiano e il Bund tedesco. Le perdite in conto capitale per chi ha investito sui titoli di stato, il rialzo degli interessi sui Mutui indicizzati. L’impatto sistemico su banche e assicurazioni, che hanno in pancia titoli del nostro debito

Titoli di Stato italiani : Spread tra BOT semestrali e Overnight Index Swap cambia direzione : Per farla breve secondo Cesarano quello che avviene sui Titoli di Stato italiani è causato da fattori tecnici che sono a loro volta collegati alla situazione politica in Italia. Afferma nel suo ...

Governo - Spread sfonda il muro dei 200 punti. A Piazza Affari soffrono i titoli dei bancari : Mps maglia nera : Lo spread fra Btp e Bund è tornato sopra quota 200 punti base, toccando i 201,2, per poi ripiegare attorno ai 198. Si tratta dei massimi da giugno scorso, un picco raggiunto anche nella giornata di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano ha toccato il 2,46% nel giorno in cui il premier incaricato Giuseppe Conte potrebbe tornare al Quirinale per presentare la lista dei suoi ministri al presidente della Repubblica, Sergio ...

Titoli di Stato - Spread Btp-Bund sale a 200 punti : Roma, 25 mag. , askanews, sale oltre i 200 punti il differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi. Lo spread Btp-Bund dopo un avvio poco sopra i 190 punti ha ...

Alta volatilità sui titoli di Stato - Spread chiude a 193 punti : Milano, 24 mag. , askanews, Alta volatilità sul mercato secondario italiano. Se in mattinata lo spread era arrivato a scendere anche sotto quota 180 punti, nel corso del pomeriggio ha ripreso a ...

Titoli Stato : Spread Btp-bund apre in calo a 181 punti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. In apertura il differenziale è sceso a 181 punti, rispetto ai 189 della chiusura di ieri, con un rendimento al 2,32%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-bund apre in calo a 181 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - Spread sfonda i 200 punti e poi si assesta sopra 190. Rendimento dei titoli di Stato italiani ai massimi dal 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora, sfondando i 200 punti, mentre i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Con Sergio Mattarella che si è preso tempo per valutare i profili del premier designato da Lega e M5s, Giuseppe Conte, e di Paolo Savona, economista in corsa per il ruolo di ministro del Tesoro, che negli ultimi anni ha assunto posizioni anti euro. Alle 10:30 il differenziale di ...

Governo - lo Spread sfonda i 200 punti. Rendimento dei titoli di Stato italiani ai massimi da fine 2014 : Lo spread tra Btp e Bund si è allargato ancora nel giorno in cui i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Alle 10:30 il differenziale di Rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e i corrispettivi tedeschi ha avuto una fiammata alle 10:30, quando ha sfondato i 200 punti base, per poi ripiegare restando comunque sopra i 190 punti. Il tasso di interesse pagato dai Btp è arrivato al 2,4%, il ...

Governo - lo Spread sfonda i 200 punti. Rendimento dei titoli di Stato italiani ai massimi da fine 2014 : Lo spread tra Btp e Bund ha sfondato i 200 punti base nel giorno in cui i mercati attendono le decisioni del presidente della Repubblica sul nuovo Governo. Il Rendimento dei titoli di Stato decennali italiani è arrivato al 2,4%, il massimo da novembre 2014. Apertura in netto calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib che in apertura lasciava sul terreno più dell’1% e ha poi aggravato le perdite arrivando a -1,8%. L'articolo ...

Titoli Stato : Calenda - Spread? questione non è Ue ma chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

Titoli Stato : Calenda - Spread? questione non è Ue ma chi ti compra debito : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “L’andamento dello spread dimostra una cosa che dico da anni. La questione non è l’Ue o il Fiscal Compact ma chi ti compra il debito. E lì c’è poco da battere i pugni sul tavolo o schiamazzare”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando l’andamento dello spread. Lo spread, che misura il differenziale tra i Btp italiani e i ...

Titoli Stato : Spread apre a 181 punti : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha aperto a 181 punti, in calo rispetto alla chiusura di 186 punti di ieri. Il tasso di rendimento scende al 2,35% dopo il picco del 2,41% toccato ieri. L'articolo Titoli Stato: spread apre a 181 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Titoli Stato : Spread Btp-Bund flette a 146 punti : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund flette a 146,4 punti base con un rendimento del 2,1%. Ieri il differenziale tra i Titoli italiani e tedeschi ha chiuso a 150,6 punti base, in rialzo del 15,1%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund flette a 146 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.