Spread | perché l’Italia paga le incertezze politiche sui mercati

Perché il rating fa più paura dello Spread : Purtroppo la peggiore delle mie previsioni si è avverata. Oramai siamo giunti sull'orlo del baratro, oltre cui non possiamo andare, se vogliamo evitare il commissariamento tipo Grecia della nostra economia e della nostra finanza da parte di Bruxelles. In assenza di indicazioni sul vero programma di governo che interessa ai mercati, quello relativo al Def, il Documento di Economia e Finanza, in cui si indica per il prossimo triennio l'entità del ...

BORSA E Spread/ Ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia : La BORSA italiana è scesa, lo SPREAD è salito: colpa della messa in discussione dell'euro da parte di Lega e Movimento 5 Stelle? Non proprio, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:03:00 GMT)