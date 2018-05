Spread in netto calo Piazza Affari rimbalza con le banche

Governo - i mercati reagiscono alla crisi. Lo Spread apre in netto calo a quota 190 Bene l’euro - Piazza Affari apre in rialzo : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

Spread in netto rialzo e Piazza Affari in rosso : In scia all'incertezza politica il differenziale tra Btp e Bund sfiora i 140 punti. La Borsa di Milano segna la performance peggiore in Europa - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni continua ...

Spread in netto rialzo dopo la bozza di accordo Lega-M5S - giù Piazza Affari Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% mentre il resto delle Borse europee e’ in cerca di direzione e si discosta poco dai livelli della vigilia

Spread in netto rialzo sulla bozza di accordo Lega-M5S - giù Piazza Affari : Tornano a pesare le incertezze sulla formazione del nuovo governo, dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra Lega e M5S, in cui tra le altre cose si ipotizza la cancellazione di 250 miliardi di ...

Spread Btp in netto rialzo - a 137 punti : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre in netto rialzo a 137,3 punti con un rendimento che sfiora il 2% , 1,99%, dopo le indiscrezioni della vigilia sulla Bozza di ...

Btp chiudono in netto calo - pesa situazione politica - Spread fino a... : ... il secondario italiano sottoperforma decisamente gli altri Paesi del blocco in una seduta in cui gli operatori sembrano aver preso coscienza dell'impasse in cui versa la politica italiana dopo le ...