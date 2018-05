Spread in calo a 190 | Borsa su | Cottarelli al ColleSalvini | Se Berlusconi lo vota

Governo - i mercati reagiscono alla crisi. Lo Spread apre in netto calo a quota 190 Bene l’euro - Piazza Affari apre in rialzo : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

Spread in calo a 190 punti - Cottarelli oggi al ColleSalvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Salvini: "Ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Cottarelli questa mattina al Quirinale

Governo - i mercati reagiscono alla crisi. Lo Spread apre in netto calo a quota 190 Bene l’euro - c’è attesa per Piazza Affari : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata: la moneta unica europea passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati ...

Borsa - Spread in deciso calo a 191 - 9 punti : Rendimento 2,36%. Venerdì scorso aveva superato i 200 punti - Dopo le vicende politiche del weekend, la settimana dello spread si apre in deciso ribasso, con il differenziale tra Btp e Bund a 191,9 ...

Caos politico in Italia - mercati in fibrillazione. L'euro si rafforza - lo Spread in netto calo : MILANO - Il 'Caos' politico , Bloomberg , Italiano, la 'confusione' , Wsj , e la 'crisi istituzionale' , Ft , che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche sui mercati ...

Spread in calo a 190 punti - Cottarelli oggi al Colle : Salta il governo M5s-Lega. Salvini: "Ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Cottarelli questa mattina al Quirinale

Spread in deciso calo. Euro fragile - apre il rialzo sul dollaro : Piazza Affari respira l'aria dello scampato pericolo. In pre-apertura il FtseMib sale dello 0,87%, a dimostrazione del sentiment positivo per la decisione di Sergio Mattarella di fermare il Governo del cambiamento, per gli accenti anti-Euro, e convocare Carlo Cottarelli per un Governo del presidente. Apertura in netto calo per lo Spread tra Btp e Bund, a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del ...

Borsa amplia calo su incertezze politiche Affondano le banche - Spread a 215 punti Spiegel : Italia scroccona - colpa di Draghi : Il differenziale di rendimento tra i decennali di Italia e Germania ha toccato un massimo di 215 punti base, con un rendimento al 2,53%: mai così alto da febbraio 2014

Borsa - amplia calo su incertezze politiche - -1 - 6% - affondano le banche Spread a 215 - ai massimi da 4 anni : Anche la Borsa risente, e parecchio, dell'incertezza politica attorno alla formazione del nuovo esecutivo, con riferimento soprattutto al responsabile del ministero dell'Economia, con Paolo Savona ...