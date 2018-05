Spread e Borsa in altalena

Borsa apre in rialzo - Spread cala a 189 punti : Venerdì scorso il differenziale Btp-aveva superato i 200 punti - Si tranquillizza la Borsa itailiana dopo le vicende politiche del weekend. Piazza Affari apre in rialzo con +1,49% mentre la settimana ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - Spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Governo - Cottarelli atteso al Colle. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - Spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Spread in calo a 190 - Borsa su | Cottarelli al Colle - Salvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Cottarelli questa mattina sale al Colle per ricevere l'incarico. Salvini: "Intesa con M5s? Vedremo. Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza". Di Maio: "Impeachement". Lo Spread apre in netto calo, Piazza Affari positiva

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace il nome di Carlo Cottarelli : Apertura in netto rialzo per la Borsa di Milano dopo lo stop al governo Lega-Movimento 5 Stelle e in vista dell'incontro tra Cottarelli e Mattarella questa mattina al Quirinale. Il 'primo' Ftse Mib ha segnato un rialzo dell'1,16% a quota 22.662 punti; All Share +1,33% Segui su affaritaliani.it

Spread in calo a 190 - Borsa su - Cottarelli al ColleSalvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Cottarelli questa mattina sale al Colle per ricevere l'incarico. Salvini: "Intesa con M5s? Vedremo. Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza". Di Maio: "Impeachement". Lo Spread apre in netto calo, Piazza Affari positiva

Borsa - Spread in deciso calo a 191 - 9 punti : Rendimento 2,36%. Venerdì scorso aveva superato i 200 punti - Dopo le vicende politiche del weekend, la settimana dello spread si apre in deciso ribasso, con il differenziale tra Btp e Bund a 191,9 ...

Spread sfonda quota 200 - Borsa giù : Mercati in tensione mentre il premier incaricato Giuseppe Conte cerca di trovare l'intesa su alcuni ministri chiave, come il Tesoro. Lo Spread torna a salire paurosamente mentre la Borsa di Milano ...

Caos politico - in due settimane la Borsa brucia il 7%. Spread a quota 206 : Il Ftse Mib, alla vigilia del week end probabilmente decisivo per la formazione del Governo M5S-Lega guidato da Conte, ha perso un altro 1,54% accompagnando il movimento al rialzo del rendimento del Btp 10 anni (che ha chiuso a 2,47%). A Madrid lo scandalo della sentenza Gurtel sulla rete di corruzione che sta travolgendo il Partito popolare del premier Mariano Rajoy ha fatto cadere l'Ibex35 dell'1,7%. Dietrofront del petrolio...

Moody's valuta il downgrade del rating italiano. Spread sfonda quota 200 - Borsa giù : Mercati in tensione mentre il premier incaricato Giuseppe Conte cerca di trovare l'intesa su alcuni ministri chiave, come il Tesoro. Lo Spread torna a salire paurosamente mentre la Borsa di Milano ...

Moody's valuta il downgrade del rating italiano. Spread sfonda quota 200 - Borsa giù : Mercati in tensione mentre il premier incaricato Giuseppe Conte cerca di trovare l'intesa su alcuni ministri chiave, come il Tesoro. Lo Spread torna a salire paurosamente mentre la Borsa di...

Spread sfonda quota 200 - Borsa giù. Moody's valuta il downgrade del rating italiano : Mercati in tensione mentre il premier incaricato Giuseppe Conte cerca di trovare l'intesa su alcuni ministri chiave, come il Tesoro. Lo Spread torna a salire paurosamente mentre la Borsa di Milano ...

Spread sfonda quota 200 - Borsa giù : Mercati in tensione mentre il premier incaricato Giuseppe Conte cerca di trovare l'intesa su alcuni ministri chiave, come il Tesoro. Lo Spread torna a salire paurosamente mentre la Borsa di...