Spread Btp-Bund crolla al 189 punti base | rendimento Btp scende al 2 | 34%

Governo - Spread Btp-Bund apre in netto calo a 190 punti : Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund, a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. Intanto prosegue la ...

Spread Btp-Bund apre in netto calo a 190 punti : Apertura in netto calo per lo Spread tra Btp e Bund, a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. Asia incerta, attesi ...

Spread Btp-Bund frena la corsa - in chiusura a 206 punti : Roma, 25 mag. , askanews, Spread Btp-Bund a 206 punti in chiusura dei mercati finanziari. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi era a quota 191 in ...

Spread Btp-Bund frena la corsa - in chiusura a 206 punti : Roma, 25 mag. , askanews, - Spread Btp-Bund a 206 punti in chiusura dei mercati finanziari. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi era a quota 191 in ...

Giornata in caduta per i Btp - max per Spread e tassi - future tocca... : Seduta critica quella di oggi per il secondario italiano, che accusa il colpo dell'incertezza politica e dell'ipotesi di ministri apertamente euroscettici. Il mercato si riprende tuttavia dai minimi toccati in seduta. Data la maggiore sofferenza del comparto a breve, sulla curva si è ...

Italia : Spread Btp-Bund ai massimi da quattro anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spread Btp-Bund oltre 210 punti - ai massimi da febbraio 2014 : Se preoccupano gli investitori le parole di Salvini e la difesa della scelta a ministro dell'Economia di Paolo Savona, economista molto critico degli attuali assetti e squilibri dell'Eurozona, le ...

Spread Btp si avvicina a 210 punti - massimi da aprile 2017 : Se preoccupano gli investitori le parole di Salvini e la difesa della scelta a ministro dell'Economia di Paolo Savona, economista molto critico degli attuali assetti e squilibri dell'Eurozona, le ...

Goldman Sachs : febbre Spread BTP-Bund - ecco di quanto potrebbe scendere l'euro : L'aumento delle tensioni sui mercati italiani - rinnovato nella sessione odierna con il balzo dello spread BTP-Bund oltre la soglia di 200 punti base - potrebbe avere ripercussioni sull'euro, anche se ...

Piazza Affari - in scena un dramma : lo Spread btp-bund sfonda quota 200 punti : “Btp”, “bund”, “spread”: acronimi e verbi, questi, tornati ad essere attori protagonisti, recentemente, dell’opera teatrale che si è svolta e si svolge ancora sul palcoscenico dei mercati finanziari. Un vero e proprio dramma, nello specifico, per l’Italia, con il differenziale tra i suoi titoli di Stato decennali e quelli tedeschi che ha infine sfondato quota 200 punti base. ...Continua a leggere

Lo Spread BTp-Bund sfonda quota 200 poi ritraccia. Rendimento al 2 - 48% : Piazza Affari debole, le tensioni politiche alimentano l'incertezza degli investitori e tengono in scacco i titoli delle banche. Listini del Vecchio Continente in aumento su possibili schiarite Usa-Corea. Osservati speciali i tecnologici nel giorno del Gdpr. Euro sotto quota 1,17 dollari ...

Lo Spread BTp-Bund sfonda quota 200 punti - ai massimi da un anno. Rendimento al 2 - 48% : Le tensioni politiche alimentano l'incertezza degli investitori e tengono in scacco i titoli delle banche. Listini del Vecchio Continente in aumento su possibili schiarite Usa-Corea. Osservati speciali i tecnologici nel giorno del Gdpr. Euro sotto quota 1,17 dollari ...

Governo - lo Spread Btp-Bund riprende la corsa : sfondata quota 200 punti : Torna a correre il differenziale tra Btp e Bund dopo il primo giro di consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte e l’impasse sul ministero dell’Economia. Epfr Global: nell’ultima settimana deflusso di capitali dai fondi azionari in Italia per 380 milioni di dollari, record da metà 2014

Titoli di Stato - Spread Btp-Bund sale a 200 punti : Roma, 25 mag. , askanews, sale oltre i 200 punti il differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi. Lo spread Btp-Bund dopo un avvio poco sopra i 190 punti ha ...