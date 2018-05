Speciale Lucarelli su Sky | il simbolo della rinascita del Parma

sport.sky

: RT @Agenzia_Dire: Oggi, alle ore 14 su #Rai1, @Domenicain dedicherà l’apertura al #matrimonio tra il Principe Harry e l’attrice #MeghanMark… - Notiziebrevi : RT @Agenzia_Dire: Oggi, alle ore 14 su #Rai1, @Domenicain dedicherà l’apertura al #matrimonio tra il Principe Harry e l’attrice #MeghanMark… - Agenzia_Dire : Oggi, alle ore 14 su #Rai1, @Domenicain dedicherà l’apertura al #matrimonio tra il Principe Harry e l’attrice… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Per 193 volte in serie A con la maglia del. Ma per Alessandronon ci sarà una prossima occasione: il capitano ha detto addio al campo. Lo ha annunciato durante la notte magica dello ...