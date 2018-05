Sono oltre 200 i giochi migliorati per Xbox One X

Siria - Israele : Il 10 maggio Sono stati lanciati oltre 100 missili contro i nostri aerei - : I sistemi di difesa aerea Siriani hanno lanciato oltre 100 missili su velivoli israeliani il 10 maggio, quando lo Stato ebraico ha preso di mira presunte strutture militari iraniane nel paese vicino. ...

Gazebo Lega - "adesione oltre le aspettative" al contratto di governo : i sì Sono oltre il 91% : Il secondo e ultimo giorno di consultazione dei cittadini nei Gazebo della Lega è andato avanti senza scossoni, incassando com'era largamente prevedibile, un ok deciso da parte di militanti e esponenti di primo piano, peraltro non solo del Carroccio. "sono circa 215mila i cittadini che in questo fine settimane sono andati ai Gazebo della Lega per votare il contratto di governo - si evidenzia in una nota del partito -. I sì hanno ...

Premi di produttività al 10% : a maggio attivi oltre diecimila contratti Un terzo Sono in Lombardia : sono saliti a 32.542 i contratti aziendali e territoriali depositati per usufruire della detassazione dei Premi di produttività , con un'imposta del 10%, . Di questi 10.633 si riferiscono a contratti ...

Unioni civili - la legge compie due anni. A dire Sì Sono state oltre 14mila persone : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo Cronaca Sorrento, il sindaco dice no alle Unioni gay nel ...

Unioni civili - la legge compie due anni. A dire 'Sì' Sono state oltre 14mila persone : Era l'11 maggio 2016 quando il Parlamento diede il via libera definitivo alla legge Cirinnà dopo mesi di accese polemiche. Al 31 dicembre 2017 sono state 6.073...

Kenya : oltre 40 vittime per il crollo della diga - almeno 20 Sono bambini : A causa del crollo della diga in Kenya sono morte oltre 40 persone e almeno 20 sono bambini: lo ha reso noto la polizia Kenyana. L’inondazione che ha causato il crollo è la peggiore mai registrata nel Paese dal 2012: lo riporta il New York Times citando il delegato regionale per la gestione dei disastri della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. L'articolo Kenya: oltre 40 vittime per il crollo della ...

Ecco i centri di assistenza Xiaomi in Italia : Sono oltre 200 in tutta Italia : Sul sito Italiano di Xiaomi sono ora presenti i centri di assistenza autorizzati, che attualmente superano quota 200> nessun problema quindi per garanzia ed eventuali malfunzionamenti. L'articolo Ecco i centri di assistenza Xiaomi in Italia: sono oltre 200 in tutta Italia proviene da TuttoAndroid.

Unicef : oltre 140 milioni di bambini “Sono maggiormente a rischio di contrarre malattie” : Secondo il nuovo rapporto Unicef, “oltre 140 milioni di bambini sono maggiormente a rischio di contrarre malattie, perdere l’udito, diventare ciechi e persino di morte se non verranno adottate misure urgenti per fornire loro integratori salvavita di vitamina A“. “Due dosi di vitamina A ogni anno possono salvare migliaia di bambini, ma, come rileva il rapporto, la copertura di questo intervento a basso costo è scesa in ...

Ci Sono oltre 24000 modelli Android. E sono anche pochi : Lo sapevate che esistono oltre 24000 modelli con Android? Ed i dati sono aggiornati solo al 2015. Ecco alcune curiosità di Android Quanti modelli di smartphone Android esistono? Android è il sistema operativo Mobile più diffuso al mondo e con oltre 2 miliardi di dispositivi attivi ed una copertura di quasi l’85% in tutto il […]

Oltre 250 preti da tutto il mondo Sono volati a Roma per un corso sull’esorcismo : Oltre 250 sacerdoti provenienti da più di 50 Paesi nel mondo sono arrivati in Vaticano, a lezione di esorcismo. Si è inaugurata lunedì a Roma la XIII edizione del "corso sull'Esorcismo e la preghiera di liberazione" organizzato dall' Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e il GRIS. Obiettivo del corso – e dei sacerdoti – è quello di imparare a identificare la ...

“Dove e quando si sposano” : Chiara Ferragni e Fedez - si è scoperto tutto. Nato Leone - le nozze Sono passate in secondo piano ma ora Sono uscite anche le foto - oltre ai dettagli. Preparatevi : il matrimonio più glamour dell’anno è vicino : Chiara Ferragni e Fedez, ma il matrimonio? La coppia più social che ci sia ha da poco dato il benvenuto al piccolo Leone, il primo figlio venuto al mondo lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Da quel giorno, complice anche la gioia di essere diventati genitori, testimoniata dalla miriade di foto e video per presentare ai follower (parliamo di milioni tra tutti e due) il nuovo arrivato, le nozze tra la fashion blogger italiana ...

Algeria - aereo militare con oltre 200 persone a bordo precipita in autostrada : «Ci Sono vittime» : Strage in Algeria. Un aereo militare di fabbricazione russa con a bordo «più di 200 persone» si è schiantato nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato...

Alcol - oltre 8 milioni gli italiani a rischio : 800mila Sono minorenni : Alcol, oltre 8 milioni gli italiani a rischio: 800mila sono minorenni L’avvertimento nella Relazione del ministero della Salute: il pericolo riguarda in gran parte gli uomini, 6 milioni, e gli anziani, quasi 3 milioni Continua a leggere

La rivoluzione del luogo di lavoro : gli smart worker Sono oltre 300mila : Lo spazio di lavoro 'condiviso' è una delle tendenze emergenti degli ultimi anni, con le società specializzate nell'offerta di co-working che fanno buoni affari e puntano sulla ulteriore crescita del ...