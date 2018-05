Società italiana medicina estetica promuove sigarette senza fumo

Governo : Orlando - 3 punti Pd no apertura a M5S ma a Società italiana : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Se i tre punti del Pd appena comunicati da Martina rappresentano un’ apertura ai Cinquestelle? No, è un’ apertura alla società italiana , è un’ apertura soprattutto a quelli che non ci hanno votato, assumendo ancora di più il tema delle diseguaglianze”. Lo ha detto Andrea Orlando a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. L'articolo Governo : Orlando , 3 punti Pd no apertura a M5S ma a società ...

“Autostrade deve rimuovere tutti i tutor”. Sentenza choc per la Società che gestisce l’intera rete italiana. La magistratura ha deciso - la replica non si è fatta attendere. Intanto in rete esultano gli automobilisti. Cosa c’è dietro : A una notizia così non si dovrebbe esultare, ma è di fatto quello che sta accadendo in rete. Premesso che la sicurezza stradale è fondamentale e va fatto di tutto per promuoverla, ecco arrivare una strana novità per tutti gli automobilisti. Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i “Tutor”, il sistema di rilevamento della velocità. E quando diciamo “tutti”, intendiamo proprio tutti quelli esistenti sulla ...