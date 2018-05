Snam con BHGE per sviluppare impianti di micro-liquefazione per la mobilità sostenibile

Snam - Accordo con Westport Fuel Systems sui compressori per metano : Snam punta sempre più sulla mobilità sostenibile. L'ultimo passo in questa direzione è l'acquisizione, attraverso la sua controllata Snam4mobility, della M.T.M, società del gruppo Westport Fuel Systems attiva nel settore della progettazione, dello sviluppo e della produzione di soluzioni per il rifornimento di gas naturale.Closing a luglio. L'operazione, che include anche il marchio Cubogas, ha un valore pari a 12,5 milioni di euro, soggetto a ...

Snam - accordo con Westport per business mobilità sostenibile a gas naturale : Teleborsa, - Snam sempre più eco-sostenibile. Attraverso la controllata Snam4Mobility , la società ingegneristica ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda operante nel settore ...

In 10mila contro il progetto Snam - Mazzocca : “Non arretreremo di un millimetro” : Un’imponente manifestazione No Snam ha riempito, ieri pomeriggio, le strade di Sulmona contro la realizzazione della centrale di compressione a servizio del metanodotto Brindisi-Minerbio. Il corteo di circa diecimila persone, organizzato dal Coordinamento No Hub del Gas, ha visto la partecipazione di innumerevoli associazioni ambientaliste tra cui Legambiente e Wwf oltre a 60 tra amministratori e Sindaci dei Comuni del centro Abruzzo e ...

Snam : in consorzio si aggiudica gara per acquisto 66% greca Desfa : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Il consorzio europeo composto da Snam, principale azionista con una quota del 60%, insieme a Enagás (20%) e Fluxys (20%), conferma di essere stato individuato dall’Agenzia greca per le privatizzazioni (Taiped) come aggiudicatario della gara per l’acquisto del 66% di Desfa, l’operatore nazionale nel settore delle infrastrutture del gas naturale. Lo rende noto Snam in un comunicato.Desfa ...

Snam si aggiudica 66% di greca DESFA in consorzio con Enagás e Fluxys : Il consorzio europeo composto da Snam , principale azionista con una quota del 60%, insieme a Enagás , 20%, e Fluxys , 20%, , è stato individuato dall'Agenzia greca per le privatizzazioni , TAIPED, ...

Incontro a Mosca tra ad Gazprom e Snam : ANSA, - Mosca, 04 APR - L'ad di Gazprom, Alexiei Miller, e quello di Snam, Marco Alverà, si sono incontrati a Mosca per fare il punto sulle rispettive attività e hanno discusso di "possibili varianti ...