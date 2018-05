Snam : accordo con Bhge per sviluppo impianti micro-Gnl (2) : (AdnKronos) – Con questo accordo, commenta il Ceo di Snam, Marco Alverà, “rafforziamo il nostro impegno per una maggiore diffusione della mobilità sostenibile e per la decarbonizzazione dell’intero settore dei trasporti pesanti in Italia. Il nostro obiettivo è dare un contributo decisivo all’affermazione di un nuovo concetto di mobilità rinnovabile grazie al biometano e al bio-Gnl. L’ingresso nel segmento del ...

Snam : accordo con Bhge per sviluppo impianti micro-Gnl (3) : (AdnKronos) – Il Gnl per i trasporti pesanti è un settore in rapida espansione: i veicoli che utilizzano questo carburante in Italia sono aumentati da meno di 100 a circa 1.000 unità dal 2015. Il numero di stazioni di rifornimento di GNL è salito a 20.La realizzazione di quattro nuovi impianti di micro-liquefazione e la conseguente crescita della disponibilità di GNL sull’intero territorio nazionale supporteranno un aumento del ...

Snam - Accordo con Westport Fuel Systems sui compressori per metano : Snam punta sempre più sulla mobilità sostenibile. L'ultimo passo in questa direzione è l'acquisizione, attraverso la sua controllata Snam4mobility, della M.T.M, società del gruppo Westport Fuel Systems attiva nel settore della progettazione, dello sviluppo e della produzione di soluzioni per il rifornimento di gas naturale.Closing a luglio. L'operazione, che include anche il marchio Cubogas, ha un valore pari a 12,5 milioni di euro, soggetto a ...