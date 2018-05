Smentito dal Quirinale

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) "Non risponde a verità la circostanza riferita dall'on. Luigi Di Maio a Pomeriggio 5 che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia". Lo afferma l'Ufficio stampa del.Di Maio è intervenuto a Pomeriggio Cinque: "Avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, come Bagnai o Siri, nomi della Lega peraltro, ma non andavamo bene perché nel loro passato avevano espresso posizioni critiche sull'Ue e mi è stato detto che per questo le agenzie di rating o la Germania non le gradisce", ha affermato il leader M5S.