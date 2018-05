Slitta la data della finale di Amici 2018 per una puntata in più? Ipotesi tra silenzio di

In ritardo il Samsung Galaxy S7 sull’aggiornamento Oreo : Slitta la data in Europa : Ci sono delle novità importanti da prendere in esame oggi in Europa per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge, soprattutto per quanto riguarda la questione inerente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo avervi riportato praticamente in tempo reale quanto affermato da un operatore canadese, il quale a conti fatti ci ha posto la scadenza entro il mese di maggio, oggi tocca prendere come punto di ...