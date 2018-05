Simone Resta lascia la Ferrari | passa all' Alfa Romeo Sauber

F1 - Simone Resta saluta la Ferrari! Il capo progetto va alla Sauber. Rivoluzione a Maranello : Colpo di scena in Formula Uno. Simone Resta, responsabile del coordinamento progetto veicolo in Ferrari, lascerà Maranello il prossimo 31 maggio e dal 1° luglio sarà Direttore Tecnico della Alfa Romeo Sauber. Il chief designer concluderà il rapporto con il Cavallino Rampante alla fine di questo mese e sarà poi operativo a Hinwil dopo trenta giorni. Un colpo a sorpresa messo a segno dalla Sauber. Resta lavorava in Ferrari dal 2001: prima capo ...

Simone Resta in Sauber. Quindi tutto in famiglia… : I tifosi Ferrari possono tranquillizzarsi: Simone Resta non andrà in fila nemiche teutoniche, ma in Alfa Romeo Sauber F1 Team, come da comunicato arrivato poco dopo quello in cui la Scuderia Ferrari annunciava la sua partenza. Resta va Quindi a sostituire l’ex direttore tecnico Sauber Jorg Zander, che ha lasciato improvvisamente il suo ruolo a […] L'articolo Simone Resta in Sauber. Quindi tutto in famiglia… sembra essere ...

F1 - Simone Resta saluta la Ferrari : sarà il nuovo direttore tecnico della Sauber-Alfa Romeo : La Ferrari ha annunciato con un tweet l’addio di Simone Resta, pronto a diventare nuovo direttore tecnico della Sauber-Alfa Romeo Quello di Monaco è stato l’ultimo Gran Premio in Ferrari per Simone Resta, che dal 31 maggio saluterà il team di Maranello per passare alla Sauber Alfa-Romeo. Nominato da Marchionne nel 2014 come capo progettista, l’ingegnere classe ’70 lascia il Cavallino dopo ben diciassette anni, ...

Simone Resta lascia la Ferrari : Il comunicato è appena arrivato e lo pubblichiamo integralmente: “Maranello, 28 maggio 2018 – Scuderia Ferrari rende noto che, dal prossimo 31 maggio, Simone Resta lascerà il suo incarico di Responsabile Coordinamento Progetto Veicolo, per assumere un ruolo diverso in un altro team di F1. Maurizio Arrivabene Team Principal Scuderia Ferrari“. Sarà interessante sapere quale […] L'articolo Simone Resta lascia la Ferrari sembra ...