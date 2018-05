Simone Resta in Sauber Quindi tutto in famiglia…

motorinolimits

(Di lunedì 28 maggio 2018) I tifosi Ferrari possono tranquillizzarsi:non andrà in fila nemiche teutoniche, ma in Alfa RomeoF1 Team, come da comunicato arrivato poco dopo quello in cui la Scuderia Ferrari annunciava la sua partenza.vaa sostituire l'ex direttore tecnicoJorg Zander, che ha lasciato improvvisamente il suo ruolo a