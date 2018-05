Simona Ventura conferma la conduzione di Temptation Island Vip

«Temptation Island Vip» : Simona Ventura conduce - ma chi parteciperà? : Sì, Temptation Island Vip si farà. Sì, a condurlo sarà Simona Ventura. «Non posso aggiungere altro», spiega SuperSimo confermando i molti rumors che la volevano al timone del programma. Pochissime le informazioni sulla versione vip dello show: sappiamo che andrà in onda a settembre, che le registrazioni partiranno nel mese di agosto e che la formula sarà la stessa dell’originale, con coppie più o meno consolidate pronte a mettersi alla ...

Amici - «Lorella Cuccarini è la numero 1» : frecciatina di Simona Ventura e Laura Chiatti per Heather Parisi : FUNWEEK.IT - Tra Simona Ventura e Heather Parisi dire che non corra buon sangue è riduttivo: le due giudici di Amici si sono reciprocamente lanciate pesanti strali all'inizio della loro avVentura nel ...

HEATHER PARISI "DI PIETRA"/ La frecciatina di Simona Ventura : "Lorella Cuccarini è la numero uno" : HEATHER PARISI "di pietra", in studio omaggiano Lorella Cuccarini e lei perde la parola. In studio Laura Chiatti si esibisce con un pezzo famoso della rivale di sempre del giudice di Amici.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 08:57:00 GMT)

Temptation Island Vip - Simona Ventura condurrà la prima edizione : Simona Ventura - Maria De Filippi sta diventando un vero e proprio sodalizio professionale.Sotto l'egida di Maria De Filippi, infatti, Simona Ventura prenderà parte al terzo programma televisivo prodotto dalla Fascino, il secondo nel ruolo di conduttrice: stiamo parlando della prima edizione vip di Temptation Island, il docu-reality estivo di Canale 5 dedicato alle coppie che decidono di mettere alla prova il loro amore, sottoponendosi ...

Lip Sync Battle ad Amici 17 tra la frecciatina di Simona Ventura alla Parisi e la gonna della Michelini : Lip Sync Battle ad Amici 17 per Martin Castrogiovanni, Laura Chiatti, Giulia Michelini (campionessa in carica) e Marco Bocci, tornato dopo due settimane di assenza per via di problemi di salute. Maria De Filippi chiude la prima sfida a squadre e poi lancia il divertente siparietto dove gli attori di Squadra Antimafia si ritrovano a dividere il palco per combattere contro la coppia firmata da Chiatti-Castrogiovanni. SIPARIETTI HOT E ...

Simona Ventura loda Lorella Cuccarini - frecciatina alla Parisi : la reazione di Heather : Amici, Simona Ventura contro Heather Parisi: viene tirata in ballo pure Lorella Cuccarini Ormai non ci sono più dubbi: c’è vera e propria antipatia tra le giurate di Amici 17 Simona Ventura e Heather Parisi. Nell’ultima puntata del talent show la conduttrice non ha risparmiato una frecciatina alla collega tirando in ballo Lorella Cuccarini, storica […] L'articolo Simona Ventura loda Lorella Cuccarini, frecciatina alla Parisi: ...

Temptation Island vip - Simona Ventura confermata alla conduzione : “Maria De Filippi? Una vera amica” : L’indiscrezione rimbalzava sui siti da mesi, ma solo ora ha trovato l’ufficialità: Simona Ventura condurrà la prima edizione vip di Temptation Island, in onda da settembre su Canale 5. Il reality dei sentimenti, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e in onda con successo ogni estate, quest’anno avrà la sua versione con i personaggi (più o meno) noti: coppie con la passione per i riflettori, dunque, metteranno alla prova ...

Simona Ventura torna in pista : "Ho conosciuto Weinstein e ho visto donne saltargli addosso. Berlusconi? Ci seppellirà tutti" : Simona Ventura torna in pista e lo fa ricimentandosi in un reality show: sarà lei a condurreTemptation Island Vip, dopo essere stata giudice di Amici e aver guidato Selfie - Le cose cambiano. In occasione del nuovo progetto, la conduttrice si è confidata al Il Messaggero mostrando una ritrovata positività professionale.Nel 2011 ho lasciato la Rai per Sky perché non ce la facevo più [...] Ho fatto una scelta: ...

