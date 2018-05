“Sì | ma lui…” Paolo Bonolis da Costanzo | la moglie attacca Sonia Bruganelli e la

caffeinamagazine

: Si lui e’ Claudio Sona ???? #clario - ertes_concy : Si lui e’ Claudio Sona ???? #clario - FrancescoAltair : @GiuseppeCult @formula1gp Suppongo di sì, lui fa parte della ricerca e sviluppo. Quindi con tutta probabilità sfrut… - hesthirI : @buterasprism sì lui rende tutto più fantastico -

(Di lunedì 28 maggio 2018)si racconta a cuore aperto con la sua innata ironia e simpatia al Maestro ma anche all’amico ed estimatore Maurizioin un clima di totale sintonia e confidenza.si lascia coinvolgere, entusiasmare ed emozionare dai video evocativi proiettati sulle pareti che lo mostrano a lavoro (quasi 40 anni di carriera) ma anche con i suoi affetti più cari. In seconda serata, Canale 5 manda così in onda l’Intervista di Maurizio. La lunga carriera e la vita privata del conduttore 56enne sono gli argomenti affrontati dal giornalista nel corso della puntata che ne ripercorre i momenti più salienti con l’ausilio di supporti video, dagli esordi negli anni 80 sino ai successi di oggi con “Avanti un altro” e “Music”. Non mancheranno di certo i riferimenti al matrimonio con la psicologa Diane Zoeller, da cui sono nati i ...