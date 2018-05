Si arrampica su un palazzo per salvare la vita ad un bambino | l’immigrato diventa un eroe

Parigi - si arrampica su un palazzo per salvare la vita ad un bambino : l’immigrato diventa il nuovo eroe di Francia [VIDEO] : Un bambino penzola dal balcone di un palazzo di Parigi , il gesto incredibile di un immigrato del Mali che si arrampica per salvare la vita al piccolo Vogliamo raccontarvi oggi di un video che circola su internet che è diventato virale in poco tempo e che ha reso il protagonista del filmato un vero e proprio eroe. Stiamo parlando di Mamoudou Gassama, giovane immigrato del Mali, che si è arrampicato fino al quarto piano di un palazzo di Parigi in ...

