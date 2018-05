Serie B Palermo | Stellone | «Play off? Pronti»

Serie B Palermo - Jajalo : «Ai play off con fiducia» : Palermo - "Arriviamo ai play off con fiducia. Ultimamente abbiamo fatto buoni risultati, soprattutto la vittoria a Salerno" . Così Mato Jajalo , centrocampista del Palermo , parla ai microfoni del ...

Video/ Salernitana-Palermo (0-2) : highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Salernitana Palermo (0-2): highlights e gol della partita di Serie B. I rosanero espugnano l'Arechi ma devono accontentarsi dei play-off che mettono in palio l'ultimo posto per la A.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:01:00 GMT)

Promossi in Serie A Empoli - Parma/ Playoff : Frosinone - Palermo - Perugia-Venezia - Bari-Cittadella : A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:26:00 GMT)

Serie B live ultima giornata. Frosinone - Parma - Palermo : chi salirà in Serie A? : E' la notte dei miracoli. E' una pazza, meravigliosa, splendida notte per Parma e per i suoi tifosi arrivati fino a La Spezia inseguendo un sogno che sembrava impossibile. All'89' di questa incredibile ultima giornata di Serie A il Parma è tornato in Serie A. Vi è rientrato dalla porta principale tre anni dopo quel terribile fallimento, il 22 giugno 2015, una cicatrice ancora aperta in una terra orgogliosa, ricca di storia e di calcio, ...

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : Frosinone - Parma e Palermo si giocano la promozione. Che bagarre per la salvezza! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Serie B che ci svelerà gli ultimi verdetti, prima dei play-off. L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa. Il torneo convive da mesi con la ...

Lega Serie B - domani Novara-Palermo per Supercoppa primavera 2 Tim : Si terrà domani, mercoledì 16 maggio, alle ore 14, presso il Centro tecnico federale di Coverciano, la Supercoppa primavera 2 Tim con le vincenti dei due raggruppamenti, Novara e Palermo, che si sfideranno in gara secca. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia a partire dalle 14. A dirigere il match l’arbitro De Santis coadiuvato da Nuzzi e Mariottini. Evento storico dato che si tratta della prima edizione di questa ...

Serie B Palermo - Pomini : «Playoff? Non ci pensiamo. Testa alla Salernitana» : Palermo - Il Palermo si prepara a chiudere la stagione con la Salernitana , e Alberto Pomini analizza il prossimo impegno dei rosanero: "Dobbiamo prepararci a giocare e vincere venerdì, poi dopo ...

Palermo - ultimi 180' della 'regular season' sognando la Serie A Video : Oggi in campo la Serie B. Fischio d'inizio alle ore 15. L'Empoli gia' promosso in Serie A sara' impegnato a Brescia. Il Palermo di Roberto Stellone dovra' vedersela con il Cesena: da una parte i rosanero lanciati verso la conquista del secondo posto, dall'altra i romagnoli non ancora salvi e decisi a non lasciare nulla d'intentato per portare almeno un punto a casa. Alla promozione diretta in Serie A [Video] puntano anche il Frosinone, che ...

Serie B Palermo-Cesena - dirige Pezzuto. Parma-Bari : Di Paolo : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno del campionato cadetto, valevole come quarantunesima giornata del campionato di Serie B. Si gioca sabato 12, alle 15, ...

Serie B - volata finale : Frosinone - Palermo e Parma lottano per un posto in A : Mancano soltanto due giornate alla conclusione del campionato di SerieB, ed il finale è ancora tutto da scrivere. Soltanto l'Empoli, finora, ha conquistato l'aritmetica promozione in Serie A con qualche giornata di anticipo. Lotta agguerrita per quanto riguarda il secondo posto, con Frosinone, Palermo e Parma che in queste ultime giornate lotteranno per conquistare direttamente la massima Serie. I ciociari, attualmente al secondo posto, sabato ...

Serie B Palermo - Rolando : «Ora vinciamo le ultime due» : Palermo - " Un'emozione indescrivibile, ero felicissimo, per me e per la squadra, quando ho visto il pallone entrare" . Gabriele Rolando , centrocampista del Palermo , parla così della propria prima ...

Serie A - la licenza Uefa a 14 club su 20 : il Napoli sceglie Palermo : TORINO - Rilasciate le Licenze Uefa per la stagione 2018/2019 a 14 società di Serie A La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, in data 7 maggio 2018, esaminata la documentazione pervenuta ...