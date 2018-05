Sergio Ramos tira le orecchie a Cristiano Ronaldo | “non è bello quello che hai fatto”

calcioweb.eu

: Il fallo di Sergio Ramos è stato molto grave e da rosso. Immunità inconcepibile per la durezza. Ha condizionato la… - angelomangiante : Il fallo di Sergio Ramos è stato molto grave e da rosso. Immunità inconcepibile per la durezza. Ha condizionato la… - EzioGreggio : ecco in una immagine segreta della VAR come Sergio Ramos ha realmente steso il povero Salah #championsleague… - thetrueshade : Sergio Ramos deve sperare che il karma non esista. #UCLFinal -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Sono ore calde in casa Real Madrid nonostante la terza vittoria consecutiva della Champions League,le. Secondo la ricostruzione di “Marca”, il difensore spagnolo non ha gradito le dichiarazioni dell’attaccante subito dopo la finale di Kiev. Il capitano dei blancos avrebbe affrontato il portoghese con toni duri: “Cris, non e’che hai fatto, non era il momento giusto per dire quelle cose. Aspetta, non insistere. Devi fare un passo indietro e noi ti aiuteremo. Siamo con te, ma devi aiutarci anche tu”. LEGGI ANCHE –> Real Madrid campione, brividi al Bernabeu: “resta”, il messaggio di compagni e tifosi FOTO e VIDEO L'articolole: “non èche hai fatto” CalcioWeb.