Sergio Ramos accusato di comportamento antisportivo

Salah come Maradona nell'82 : 'gol e botte' - Sergio Ramos tra i top di sempre : 'Il primo modo di difendere è attaccare': se questo mantra applicato al calcio è diventato una sorta di 'legge non scritta' nel 2000 del mondo del pallone, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos ne è sicuramente il miglior interprete. Il tutto condito da una prestanza fisica, una furbizia e una capacità di leggere le situazioni ...

Salah - ottimismo per il Mondiale. E riceve un messaggio da Sergio Ramos : TORINO - Dopo la paura l' ottimismo . Mohamed Salah dovrebbe andare al Mondiale: l'attaccante del Liverpool, uscito tra le lacrime per un infortunio nella finalissima di Champions a Kiev persa dai Reds ...

Real Madrid in finale di Champions - Sergio Ramos canta già vittoria : 'Somos los Reyes de Europa' : Tante polemiche a causa di alcune discutibili decisioni arbitrali, ma ad accedere alla finale di Champions League è ancora una volta il Real Madrid . Terza finale consecutiva per i Blancos , che hanno ...

Bayern Monaco-Real Madrid - le probabili formazioni della semifinale di Champions League : Lewandowski contro Ronaldo - torna Sergio Ramos : Serata di grande calcio a Monaco di Baviera. Il Bayern sfida i campioni in carica del Real Madrid nell’andata della semifinale di Champions League. Una sfida attesissima tra due squadre storiche del calcio europeo, in quella che per molti addetti ai lavori potrebbe anche essere una finale anticipata. Jupp Heynckes rischia di non avere a disposizione questa sera sera David Alaba. L’austriaco potrebbe saltare il match per un ...